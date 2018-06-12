«مصر الجديدة للإسكان» تُقرر طرح حصة إضافية من أسهمها بالبورصة

- الجمعية العمومية تُحدد 31 أغسطس المقبل حد أقصى لتحديد طريقة التنفيذ المال خاص كشفت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير عن اعتزامها طرح حصة إضافية من أسهمها بالبورصة المصرية خلال العام الحالي، وذلك في إطار المشاركة ببرنامج الطروحات الحكومية وتعظيم الاستفادة من اللجوء لسوق المال. وأضافت الشركة في ب

– الجمعية العمومية تُحدد 31 أغسطس المقبل حد أقصى لتحديد طريقة التنفيذ

المال خاص



كشفت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير عن اعتزامها طرح حصة إضافية من أسهمها بالبورصة المصرية خلال العام الحالي، وذلك في إطار المشاركة ببرنامج الطروحات الحكومية وتعظيم الاستفادة من اللجوء لسوق المال.

وأضافت الشركة في بيان لها حصلت “المال” على نسخة منه أن الجمعية العمومية حددت موعد 31 أغسطس المقبل كحد أقصى لتحديد مجلس إدارة الشركة الطريقة الأنسب لتنفيذ عملية الطرح المحتملة.

وأوضحت الشركة أنها تستهدف زيادة رأسمالها عبر عملية الطرح المحتملة، من أجل تحقيق طفرة في المشروعات وحجم الأعمال في ضوء مخزون الأراضي المملوك لها، بالإضافة إلى دعم القدرة التنافسية للشركة وتحديدًا في المناطق العمرانية الجديدة.

وأفصحت الشركة عن اعتزامها تعيين أحد بنوك الاستثمار ذات الخبرة، من أجل دراسة كافة البدائل المتاحة والتوقيت المناسب، وتحديد قيمة الطرح المقترح والمزيج الأمثل سواء أسهم زيادة رأس المال، وبيع جزء من الأسهم القائمة، ومتطلبات زيادة جاذبية الطرح والتسعير.

كما أشارت الشركة أنها ستدرس وضع خطة مناسبة لعمل وثيقة تأمين للعاملين بالشركة طبقًا للاحتياجات الفعلية، وعمل دراسة لوضع المعايير المناسبة لإثابة العاملين طبقًا للناتج الفعلي لكل عامل ووضع سياسة تحفيز للعاملين تربط الأجر بالإنتاج.