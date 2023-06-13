«مصر الجديدة للإسكان» تنوي تنفيذ كمبوند سكني بمدينة هليوبوليس في شرق القاهرة

تعتزم شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير طرح كمبوند سكني بالحي الرابع بمشروعها الرائد مدينة هليوبوليس الجديدة في شرق القاهرة.

وأوضحت الشركة في إفصاح الجمعية العمومية المرسل للبورصة يوم الأحد الموافق 4/6/2023 ، بحضور أعضاء مجلس إدارة الشركة وعلى رأسهم تامر ناصر الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، أنه يجرى الإعداد لطرح مناقصة لتصميم الكمبوند السكني، وذلك ضمن تنفيذ المرحلة العاجلة من تطوير المدينة على ثلاثة مراحل، وبتكلفة إجمالية تقدر بقيمة 460 مليون جنيه.

واستعرضت الشركة في الإفصاح مشروعات تطوير المرافق والبنية التحتية لمدينة هليوبوليس الجديدة، إذ يجرى حالياً استكمالها للمناطق التي تم تنميتها، بهدف إنهاء الكثير من المشاكل الحالية للسكان، ومنها:

1-تم تشغيل روافع مياه الشرب وضخ المياه بصورة منتظمة طوال الـ 24 ساعة في شبكات المدينة.

2-تم تشغيل محطة المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحي ومد خطوط لشبكة الري بالطرق الرئيسية لخدمة أعمال الزراعة للمسطحات الخضراء.

3-تم التسليم الابتدائي لمحطة الكهرباء وتم إطلاق الجهد على دخول المحطة وتم إنهاء إجراءات الترخيص لشركة “إي باور” لبدء تشغيل المحطة، وتم بالفعل تشغيل المحطة لتغذية 80% من المدينة حالياً.

4-تم التعاقد مع الشركة المصرية للإتصالات لعمل الشبكات الأرضية لخطوط التليفونات وجاري تنفيذ الشبكات الأرضية الرئيسية.

5-وتم التعاقد مع الشركة الحديثة للغاز الطبيعي لتنفيذ الشبكات الأرضية للغاز الطبيعي بالمرحلة الأولى من المدينة وتم الانتهاء من تنفيذ الشبكات للحي الثالث والثاني.

نبذة عن هليوبوليس

ومدينة هليوبوليس الجديدة هي إحدى المدن الجديدة في القاهرة التابعة لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، وهي امتداد لحي مصر الجديدة ومحور العمل الأساسي للشركة، وتقع في الجانب الشرقي من مدينة القاهرة بين طريق القاهرة والإسماعيلية وطريق القاهرة السويس، أي أنها تمثل حلقة الوصل بين مدينة بدر والشروق.

وتبلغ المساحة الكلية لهليوبوليس الجديدة حوالي 5888 فدان، تنقسم إلى مناطق سكنية وترفيهية وتعليمية وتجارية وإدارية.

وتصل تكلفة بناء المشروع حوالي 160 مليون جنيه، تم إنفاقها على الخدمات الأساسية فقط، قيما تصل تكلفة إنشاء محطة هليوبوليس وحدها حوالي 1.9 مليار جنيه ويأتي ذلك ضمن مشروع القطار الكهربي.

عن شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير

هي إحدى شركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وتم إنشائها عام 1906 للقيام بأعمال التطوير العقاري وبكافة الأعمال المتعلقة بمشروعات الإسكان والتعمير وتجهيز الأراضي وتقسيمها وتزويدها بالمرافق والخدمات، تنظيم وتخطيط بيع الأراضي التي تمتلكها او تديرها لحساب الغير، القيام بأعمال التصميم والإشراف على تنفيذ المشروعات المحلية أو المشروعات المستثمر فيها رأس المال العربي والأجنبي.