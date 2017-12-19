مصر الجديدة للإسكان تنتهى من فتح مظاريف مزاد إيجار غرناطة

رجب عزالدينأعلنت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير عن انتهاء مزايدة إيجار مدينة غرناطة السياحية، وجارٍ البت فى العروض المقدمة.وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية: "تم عقد جلسة فتح المظاريف الأحد الماضى وسوف تقوم لجنة البت بدراسة العروض المقدمة والمفاضلة فيما بينهما طبقا للوائح الخاصة بالمزايد



رجب عزالدين

أعلنت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير عن انتهاء مزايدة إيجار مدينة غرناطة السياحية، وجارٍ البت فى العروض المقدمة.

وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية: “تم عقد جلسة فتح المظاريف الأحد الماضى وسوف تقوم لجنة البت بدراسة العروض المقدمة والمفاضلة فيما بينهما طبقا للوائح الخاصة بالمزايدة”.

ويأتى طرح المدينة للإيجار فى إطار خطة الشركة لاستغلال الأنشطة السياحية والترفيهية (مطاعم، كافيتريات، سينما صيفى، مسرح، معارض مؤقتة).

وتبلغ مساحة المبانى بالمدينة المشار إليها 3792 متر مربع تقريبًا، بينما تبلغ مساحة الأرض 111 ألف متر مربع تقريبًا.

وفي فبراير الماضي أبرمت الشركة عقدا مع وزارة قطاع الأعمال العام لترميم وتطوير مبنى مدينة غرناطة الأثرية المملوك لها، وتم تنفيذه من قبل شركة المقاولون العرب.

وحققت الشركة أرباحًا بلغت 348.8 مليون جنيه، خلال العام المالي المنتهي في يونيو الماضي، مقابل أرباح بلغت 400.6 مليون جنيه بالفترة المماثلة من العام الماضي.