مصر الجديدة للإسكان تفصح للبورصة عن أسباب تراجع الأرباح

مصطفى طلعتتراجعت أرباح شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، إلى 59 مليون جنيه خلال الربع الثاني، من العام المالي 2017-2018، مقارنة بأرباح قيمتها 132 مليون جنيه الربع المماثل من العام المالي السابق.وقالت الشركة، في إفصاح مرسل للبورصة، اليوم الإثنين، إن انخفاض الأرباح ناتج عن شراء قطعة أرض مملوكة ل



مصطفى طلعت

تراجعت أرباح شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، إلى 59 مليون جنيه خلال الربع الثاني، من العام المالي 2017-2018، مقارنة بأرباح قيمتها 132 مليون جنيه الربع المماثل من العام المالي السابق.

وقالت الشركة، في إفصاح مرسل للبورصة، اليوم الإثنين، إن انخفاض الأرباح ناتج عن شراء قطعة أرض مملوكة لشركة المقاولات المصرية بناحية العبور وتم سداد قيمتها البالغة 63 مليون جنيه.

وتوقعت “مصر الجديدة للإسكان” أن تتحسن الإيرادات خلال الربع الثالث، نتيجة الإيرادات المحققة من المشاركة مع “سوديك” بمشروع الـ655 فدان بمدينة هليوبوليس.