مصر الجديدة للإسكان تعلن افتتاح حديقة الميريلاند.. خلال أيام

رجب عزالدينقالت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، إن افتتاح تطوير المرحلة الأولى من حديقة الميريلاند، سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة.وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الأحد، أن تلك المرحلة تشمل 22 فدانًا من إجمالى مساحة 45 فدانًا تم تجديدها بتكلفة قدرها 43 مليون جنيه بعد التعويم.

رجب عزالدين

قالت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، إن افتتاح تطوير المرحلة الأولى من حديقة الميريلاند، سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الأحد، أن تلك المرحلة تشمل 22 فدانًا من إجمالى مساحة 45 فدانًا تم تجديدها بتكلفة قدرها 43 مليون جنيه بعد التعويم.

وتشمل عملية التطوير التنسيق الكامل للمساحة الخضراء فى الحديقة، وتطوير منافذ البيع وخدمات الزائرين، وإنشاء واحلال وتجديد شبكة المرافق (كهرباء – مياه – خزان – مياه – صرف صحى – مكافحة الحريق).

وقالت الشركة إن العمل فى مشروع كازينو الميريلاند يسير على قدم وساق، ومن المتوقع افتتاحه قريبًا بالتنسيق مع إدارة الشركة.

فى سياق متصل، أعلنت الشركة عن بيع عدد من الوحدات السكنية خلال شهر فبراير، فى المناطق الاستثمارية المختلفة التى تمتلكها الشركة بإجمالى مبيعات بقيمة 36 مليون جنيه تقريباً.