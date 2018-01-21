مصر الجديدة للإسكان تطرح حديقة الميرلاند للإيجار فى مزايدة علنية

رجب عزالدينأعلنت شركة "مصر الجديدة" للإسكان والتعمير، عن طرح حديقة الميرلاند للأطفال للإيجار، فى مزايدة علنية عامة يوم الأحد -الموافق 25 فبراير المقبل.وقالت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الأحد، إن إجمالى مساحة مبانى الحديقة 1000 متر مربع، بينما تبلغ مساحة الأرض 10615 متر مربع تقريبًا.

رجب عزالدين

أعلنت شركة “مصر الجديدة” للإسكان والتعمير، عن طرح حديقة الميرلاند للأطفال للإيجار، فى مزايدة علنية عامة يوم الأحد -الموافق 25 فبراير المقبل.

وقالت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الأحد، إن إجمالى مساحة مبانى الحديقة 1000 متر مربع، بينما تبلغ مساحة الأرض 10615 متر مربع تقريبًا.

ومن المقرر استغلال تلك الحديقة فى الأنشطة السياحية والترفيهية فى مجالات المطاعم والكافتيريات علاوة على ألعاب الأطفال.

وطرحت مصر الجديدة للإسكان والتعمير مدينة غرناطة السياحية للإيجار، فى مزايدة عامة بنظام المظاريف فى 17 ديسمبر الماضى.

وفي فبراير 2017 أبرمت الشركة عقدا مع وزارة قطاع الأعمال العام لترميم وتطوير مبنى مدينة غرناطة الأثرية المملوك لها، يتم تنفيذه من قبل شركة المقاولون العرب.

وحققت الشركة أرباحًا بلغت 348.8 مليون جنيه، خلال العام المالي المنتهي في يونيو 2017، مقابل أرباح بلغت 400.6 مليون جنيه بالفترة المماثلة من العام الماضي.