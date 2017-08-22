مصر الجديدة للإسكان تطرح تحصيل مستحقاتها فى مناقصة عامة

رجب عز الدين:قالت شركة مصر الجديد للإسكان والتعمير إنها ستقوم بإعادة طرح عملية متابعة تحصيل مستحقاتها فى مناقصة عامة يوم الأحد الموافق 10 سبتمبر.وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية ستتم المناقصة بين الشركات الخاضعة للقانون 159 لسنة 1981 وتعديلاته المتخصصة، وذلك بنظام المظرفين الفنى والمالى، وق

رجب عز الدين:

قالت شركة مصر الجديد للإسكان والتعمير إنها ستقوم بإعادة طرح عملية متابعة تحصيل مستحقاتها فى مناقصة عامة يوم الأحد الموافق 10 سبتمبر.

وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية ستتم المناقصة بين الشركات الخاضعة للقانون 159 لسنة 1981 وتعديلاته المتخصصة، وذلك بنظام المظرفين الفنى والمالى، وقد تم تحديد الساعة الحادية عشر من يوم الأحد الموافق 10 سبتمبر موعدا لجلسة فتح المظاريف الفنية بمقر الإدارة العامة للمشتريات والعقود بالمقر الرئيسى للشركة.

وتابع البيان سيتم إخطار أصحاب العطاءات المقبولة فنيا بموعد جلسة فتح المظاريف المالية، كما يحق للشركة إلغاء المناقصة فى أى وقت دون إبداء الأسباب.

وحققت الشركة صافى ربح قدره 374 مليون جنيه خلال الـ11 شهرا المنتهية في مايو 2017، بزيادة قدرها 74 مليون جنيه عن المستهدف للعام المالي 2016-2017.



ويبلغ رأسمال الشركة 111 مليون جنيه تقريبا موزعا على 111 مليون سهم بقيمة اسمية جنيه واحد للسهم.