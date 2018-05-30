مصر الجديدة للإسكان تستهدف 1.11 مليار جنيه إيرادات العام المقبل

منى عبدالبارىتستهدف شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، إيرادات قيمتها 1.110 مليار جنيه العام المالي المقبل 2018 – 2019، نتيحة زيادة متوقعة في مبيعات المبانى.وأظهر تقرير مجلس إدارة الشركة حول الموازنة التقديرية للعام المقبل 2018 – 2019، زيادة فى تكاليف الخامات والمواد وقطاع الغيار لتص

منى عبدالبارى

تستهدف شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، إيرادات قيمتها 1.110 مليار جنيه العام المالي المقبل 2018 – 2019، نتيحة زيادة متوقعة في مبيعات المبانى.

وأظهر تقرير مجلس إدارة الشركة حول الموازنة التقديرية للعام المقبل 2018 – 2019، زيادة فى تكاليف الخامات والمواد وقطاع الغيار لتصل إلى نحو 12 مليون جنيه، مقارنة بمحقق فعليا 10.6 مليون العام المالي 2016 /2017، مرجعا الزيادة إلى الوقود والزيوت وقطع الغيار.

وتستهدف الشركة استثمارات بقيمة 430 مليون جنيه العام المقبل، موزعة على 3 قطاعات إدارية والتى تشمل توسعات وتجهيزات بمباني الشركة، وتطوير حديقة المنتزه السياحية (الميرلاند)، والسكني ممثل في الشيراتون، ومدينة هليوبليس الجديدة، وتعمير الأراضي.

يشار إلى أن شركة مصر الجديدة للإسكان حققت صافي ربح بلغ 120.47 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2017 وحتى مارس 2018، مقابل 135.84 مليون خلال فترة المقارنة من العام المالي السابق.

وارتفعت الإيرادات خلال الفترة إلى نحو 542.8 مليون جنيه، مقابل 358.27 مليون خلال الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

يذكر أن مصر الجديدة إحدى شركات الطروحات الحكومية المتوقعة وذلك في ضوء المركز المالي القوي للشركة المعتمد على محفظة أراض ضخمة، ومبيعات مجدولة مستقبليا.

وأجمع تقرير صادر عن بنك استثمار فاروس، وأدهم هشام محلل العقارات ببلتون على أن مصر الجديدة أحد المستفيدين بقوة من ارتفاع أسعار الأراضي، خاصة مع امتلاكها قطعتي أرض شرق القاهرة بمساحة أكثر من 32 مليون متر مربع، وشراكتها مع سوديك في إحداهما لتطوير مشروع عمرانى متكامل على مساحة 655 فدانا فى مدينة هليوبوليس الجديدة.

ويقول بنك استثمار فاروس إن مركز الشركة يدعمه أيضا جدول مبيعات مدته 25 عاما وجدول تقسيط 7 سنوات لمساحة 19 مليون متر مربع المتبقية من محفظة أراضي “نيو هليوبليس”، والمقدر لها سعر 3850 جنيها بداية 2018، متوقعا لها نموا سنويا بواقع 10% حتى 2035، ثم 5% بشكل سنوي بعد ذلك.

وكذلك جدول مبيعات لمدة 15 عاما، وجدول تقسيط لـ 7 سنوات، لأرض هليوبارك البالغة مساحتها 7.4 مليون متر مربع، والمقدر سعرها مطلع العام الحالى بـ 3850 جنيها، مع نمو 10% سنويا.

وقال أدهم هشام محلل العقارات ببلتون، إن وجود 24 مليون متر مربع من الأراضي غير المستغلة بلا أي مديونيات، ووقوعها في مواقع مميزة قرب العاصمة الإدارية، والقاهرة الجديدة، في حوزة الشركة يمثل عنصر جذب قوي للمطورين العقاريين.

ويبلغ رأسمال مصر الجديدة للإسكان، 111.26 مليون جنيه، موزعاً على 445.03 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها 0.25 جنيه للسهم.