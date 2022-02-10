مصر الجديدة للإسكان تستهدف إتمام بيع 270 فدانا فى نيوهليوبوليس خلال فبراير الجارى

اقتربت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير من بيع 270 فدانا في مدينة نيو هليوبوليس لصالح إحدى شركات التطوير العقاري بقيمة تفوق 2.5 مليار جنيه.

وسيحل تامر ناصر، الرئيس التنفيذي لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، ضيفاً مساء اليوم على برنامج ” CEO Level” الذى يقدمه حازم شريف، رئيس تحرير جريدة “المال”، وكشف خلال الحوار عن الخطة القائمة والمستقبلية لتطوير الشركة ووضعها فى مكانة متقدمة بين شركات التطوير العقارى.

استغلال السيولة في التطوير

وقال تامر ناصر الرئيس التنفيذي لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير إن قطعة الأرض ليست متصلة بنيوهليوبوليس وهى قريبة من القطار السريع، وبالتالى فضلت الشركة بيعها واستغلال السيولة الناتجة عنها فى استكمال عملية التطوير والترفيق بالمدينة.

وتابع : ” بالفعل منذ فترة عقدت مصر الجديدة مزادا لبيع الأرض انتهى بفوز إحدى الشركات بها بسعر يفوق 2.5 مليار جنيه، ولكن حدث عدم التزام من المشتري تجاه العقد، فنجرى حاليا مفاوضات لإعادة بيع الأرض سواء للشركة التى فازت فى المزاد أو غيرها”.

مشروع عمرانى متكامل

وأكد أنه خلال الشهر الجارى سيتم إنهاء الصفقة والتعاقد مع شركة لتطوير الأرض والتى قد تكون مؤهلة لإنشاء مشروع سكنى متنوع عليها.

وقال : “حاليا نتفاوض على نظامين لسداد ثمن الأرض الأول سداد 20% من السعر والباقى على سنوات قليلة، والآخر عبر سداد 10% والباقى على 10 سنوات بالفوائد، وهناك انفتاح لأى أنظمة أخرى”.

وتابع أؤكد هنا أن هذه الأرض ستكون الأخيرة التى تبيعها مصر الجديدة للإسكان والتعمير، وخلال السنوات الخمس القادمة، لن يتم بيع أى أرض أخرى، وسيكون التركيز على تطوير الأراضى ذاتيا أو بالشراكة.

وكشفت المؤشرات المالية للشركة عن الربع الأول من العام المالي الجاري، ارتفاع خسائرها بنسبة 82.3% بعدما سجلت خسائر بقيمة 75.1 مليون جنيه مقابل 41.2 مليون جنيه فى نفس الربع من العام المالى المناظر.

تزايد خسائر العام المالي الماضي

وأظهرت آخر نتائج أعمال سنوية للشركة تراجع صافى أرباحها إلى 190 مليون جنيه خلال العام المالى الماضى وسجلت إيرادات بقيمة 574.1 مليون .

واعتمدت عمومية مصر الجديدة للإسكان والتعمير، مؤخرًا، الموازنة التقديرية للعام المالى 2021/ 2022 مستهدفة نمو إيراداتها بنسبة %53 عن العام الماضى، وتتوقع الشركة وصول الإيرادات إلى 1.8 مليار جنيه ، مقارنة بإيرادات بلغت 1.1 مليار جنيه خلال العام المالى 2020/ 2021.

كما توقعت ارتفاع التكاليف والمصروفات بنسبة 86% لتبلغ 1.6 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى، مقارنة مع تكاليف بلغت 908 ملايين جنيه.

ويبلغ رأسمال الشركة المصدر الحالى 333.7 مليون جنيه، موزعًا على 1.33 مليار سهم بقيمة اسمية قدرها 0.25 جنيه للسهم.