مصر الجديدة للإسكان تستلم أولى دفعات تسوية نزاع الميرلاند

رجب عزالدين:قالت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير إنها تسلمت مبلغ 5 ملايين جنيه من شركة ماجيك دريمز "مستأجرة الميريلاند" كدفعة أولى فى إطار تسوية النزاع حول مشروع كازينو الميرلاند.وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية "تسلمنا شيكا بمبلغ خمسة ملايين جنيه مصرى كدفعة أولى من مستحقاتنا لدى شركة ما

رجب عزالدين:

قالت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير إنها تسلمت مبلغ 5 ملايين جنيه من شركة ماجيك دريمز “مستأجرة الميريلاند” كدفعة أولى فى إطار تسوية النزاع حول مشروع كازينو الميرلاند.

وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية “تسلمنا شيكا بمبلغ خمسة ملايين جنيه مصرى كدفعة أولى من مستحقاتنا لدى شركة ماجيك دريمز، وقد تم تزييل عقد الإيجار بالصيغة التنفيذية والتى تتضمت قيام الشركة الأخيرة بسداد مبلغ سبعة ملايين جنيه فى 1 سبتمبر 2017، وباقى المديونية يتم سدادها على أربع سنوات اعتبار من 1 أكتوبر وحتى تمام السداد بفائدة 7% سنويا”

وحصلت مصر الجديدة للإسكان والتعمير فى 2016 على حكم قضائى يوجب استلامها كازينو الميريلاند وملحقاته المؤجرة، وأعاقت شركة ماجيك دريمز قوة شرطة جاءت لتنفيذ حكم إخلاء الكازينو أكثر من مرة.

وشكلت لجنة بين الطرفين خلال الشهور الماضية لتسوية النزاع انتهت إلى الاتفاق السابق.