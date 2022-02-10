عقـــارات

مصر الجديدة للإسكان تراجع ملكية أصول تحولت للمنفعة العامة بهدف الحصول على أراضٍ بديلة لها

الرئيس التنفيذي في ضيافة برنامج CEO LEVEL
شريف عمر 7:30 م, الخميس, 10 فبراير 22 7:30 م, الخميس, 10 فبراير 22

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قال تامر ناصر الرئيس التنفيذي لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير إنها تجري دراسة كاملة لجميع أراضى والمباني الموجودة في منطقة مصر الجديدة  والتى كانت مملوكة لها وتم نقلها للحكومة تحت مسمى “المنفعة العامة”، مع محاولة إثبات ملكية تلك الأراضى ومخاطبة الحكومة للحصول على أراض بديلة .

وسيحل تامر ناصر، الرئيس التنفيذي لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، ضيفا مساء اليوم على برنامج  “CEO Level” الذى يقدمه حازم شريف، رئيس تحرير جريدة “المال”، وكشف خلال الحوار عن الخطة القائمة والمستقبلية لتطوير الشركة ووضعها فى مكانة متقدمة بين شركات التطوير العقارى.

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تكرار تجربة أرض هليوبارك

وأوضح ناصر أن أرض مشروع هليوبارك بمساحة 1700 فدان كانت أرض بديلة حصلت عليها الشركة بعد تنازلها عن مساحات لتوسعة بعض المطارات فى مصر الجديدة.

وتوقع ناصر خلال الشهور المقبلة أن تحصل مصر الجديدة للإسكان على أراضى بديلة ولكنها ليست بالمساحات الكبيرة.

وكشفت المؤشرات المالية للشركة عن الربع الأول من العام المالي الجاري، ارتفاع خسائرها بنسبة 82.3% بعدما سجلت خسائر بقيمة 75.1 مليون جنيه مقابل 41.2 مليون جنيه فى نفس الربع من العام المالى المناظر.

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وأظهرت آخر نتائج أعمال سنوية للشركة تراجع صافى أرباحها إلى 190 مليون جنيه خلال العام المالى الماضى وسجلت ايرادات بقيمة 574.1 مليون .

الموازنة المستهدفة

واعتمدت عمومية مصر الجديدة للإسكان والتعمير، مؤخرًا، الموازنة التقديرية للعام المالى 2021/ 2022 مستهدفة نمو إيراداتها بنسبة %53 عن العام الماضى، وتتوقع الشركة وصول الإيرادات إلى 1.8 مليار جنيه ، مقارنة مع إيرادات بلغت 1.1 مليار جنيه خلال العام المالى 2020/ 2021.

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كما توقعت ارتفاع التكاليف والمصروفات بنسبة 86% لتبلغ 1.6 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى، مقارنة بتكاليف بلغت 908 ملايين جنيه.

ويبلغ رأسمال الشركة المصدر الحالى 333.7 مليون جنيه، موزعًا على 1.33 مليار سهم بقيمة اسمية قدرها 0.25 جنيه للسهم.

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بقلم شريف عمر

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