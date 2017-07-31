مصر الجديدة للإسكان تدفع 1.6 مليون جنيه للقاهرة لتوزيع الكهرباء

رجب عزالدين:وافقت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير على مقايسة تنفيذ أعمال مقدمة من شركة القاهرة لتوزيع الكهرباء لتركيب مشروع تغذية بمنطقة شيراتون المطار.وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية "وردت إلينا مقايسة تنفيذ تلك الأعمال من شركة القاهرة لتوزيع الكهرباء بقيمة 3.6 مليون جنيه وبمدة تنفيذ 18

رجب عزالدين:

وافقت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير على مقايسة تنفيذ أعمال مقدمة من شركة القاهرة لتوزيع الكهرباء لتركيب مشروع تغذية بمنطقة شيراتون المطار.

وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية “وردت إلينا مقايسة تنفيذ تلك الأعمال من شركة القاهرة لتوزيع الكهرباء بقيمة 3.6 مليون جنيه وبمدة تنفيذ 18 شهرا تبدأ من تاريخ استلام الموقع”.

وتابع البيان “اتفق مجلس الإدارة بجلسته المنعقدة أمس الأحد، على سداد مبلغ 1.6 مليون جنيه بشكل فورى للشركة المذكورة على أن يسدد المبلغ الباقى فى شهر أكتوبر ونوفمبر على دفعتين كل منهما بمبلغ مليون جنيه”.

ومن المقرر تسليم غرف المحولات والموزعات لإدارة الشبكات قبل بدء العمل وفقا للبيان.