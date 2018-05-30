مصر الجديدة للإسكان تدرس إضافة توزيع وبيع الكهرباء داخل مدينة هليوبوليس

رجب عز الدينقالت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير إنها تدرس إضافة نشاط توزيع وبيع الطاقة الكهربائية داخل نطاق هليوبوليس الجديدة من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.وأضافت الشركة، فى بيان، للبورصة المصرية، أن مجلس الإدارة اجتمع، أمس الثلاثاء؛ لمناقشة اعتماد النشاط، وتم

رجب عز الدين





قالت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير إنها تدرس إضافة نشاط توزيع وبيع الطاقة الكهربائية داخل نطاق هليوبوليس الجديدة من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

وأضافت الشركة، فى بيان، للبورصة المصرية، أن مجلس الإدارة اجتمع، أمس الثلاثاء؛ لمناقشة اعتماد النشاط، وتم عرضه على المستشار القانونى للشركة، وانتهى رأيه إلى اعتباره نشاطًا مكملًا لأغراض الشركة.

وأكدت أنها ستَعرض ترخيص مزاولة النشاط على مجلس الإدارة باعتباره نشاطًا جديدًا مكملًا لأغراض الشركة، كما سيتم عرض المقترح على الجمعية العامة غير العادية.

وتستهدف الشركة ضخ استثمارات بقيمة 430 مليون جنيه خلال العام الحالى، كما تستهدف الشركة تسجيل صافى ربح قدره 284 مليون جنيه، وإيرادات بقيمة مليار جنيه تقريبًا.

وسجلت الشركة صافي ربح قدره 120.5 مليون جنيه، خلال الفترة من يوليو 2017 وحتى مارس 2018، مقابل صافى ربح قدره 135.8 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام السابق.

ويبلغ رأسمال الشركة 111.26 مليون جنيه، موزعًا على 445.03 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها 0.25 جنيه للسهم.