مصر الجديدة للإسكان : تخطينا الإيرادات المستهدفة

رجب عزالدينقالت شركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير إن حجم ما حققتها من ايرادات النشاط خلال العام المالى 2016-2017 تخطى حجم المستهدف المقدر بنحو 872 مليون جنيه.وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية " بلغت نسبة المحقق من المستهدف 116.2% مقابل نسبة 97% عن العام الماضى 2015-2016".وتابع البيان " هنا

رجب عزالدين

قالت شركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير إن حجم ما حققتها من ايرادات النشاط خلال العام المالى 2016-2017 تخطى حجم المستهدف المقدر بنحو 872 مليون جنيه.

وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية ” بلغت نسبة المحقق من المستهدف 116.2% مقابل نسبة 97% عن العام الماضى 2015-2016″.

وتابع البيان ” هناك تحسن فى قيمة الاستثمارات المحققة عن العام المالى 2016-2017 والتى بلغت 550 مليون جنيه بارتفاع نسبته 52% عما تحقق تحقق خلال العام الماضى وقدره 361 مليون جنيه”.

وقالت الشركة إن حالة المبيعات المحققة شهدت زيادة وتحسنا ملحوظا نتيجة ارتفاع ثقة عملائها وزيادة استثماراتها .

وأعلنت الشركة عن بيع عدد من الوحدات السكنية بمشروعاتها المختلفة بقيمة 139 مليون جنيه، فى شهر يونيو الماضى.

