مصر الجديدة للإسكان تحقق 47 مليون جنيه ربح فوق المستهدف

رجب عزالدين:قالت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، إنها حققت فائض فوق المتسهدف فى ميزانية 2016-2017 بقيمة 74 مليون جنيه. جاء ذلك فى بيان للرد على استفسارات البورصة بخصوص الأخبار المنشورة فى هذا السياق .وقالت الشركة: بلغت إيرادات النشاط بالقوائم المالية فى 31 مايو حوالى 73 م



رجب عزالدين: قالت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، إنها حققت فائض فوق المتسهدف فى ميزانية 2016-2017 بقيمة 74 مليون جنيه. جاء ذلك فى بيان للرد على استفسارات البورصة بخصوص الأخبار المنشورة فى هذا السياق . وقالت الشركة: بلغت إيرادات النشاط بالقوائم المالية فى 31 مايو حوالى 73 مليون جنيه، وفائض ربح قابل للتوزيع قدره 74 مليون جنيه. وتستهدف الشركة تحقيق إيرادات بقيمة 856 مليون جنيه، وصافى ربح 300 مليون جنيه، خلال العام المالى المنتهى فى 31 يونيه 2017. وتشرع الشركة فى تأسيس شركة مساهمة مع شركات النصر العامة للمقاولات -حسن علام- بنسبة 40%، والمعادى للتنمية والتعمير بنسبة 20%، والنصر للإسكان 20%، ومثلها لشركة مـصـر الجديدة، وذلك بغرض تطوير أرض مسطحها 1450 مترا مربعا، مملوكة لشركة النصر العامة.

