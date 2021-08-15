«مصر الجديدة للإسكان» تتوقع الخروج من مظلة شركات قطاع الأعمال خلال أسابيع

مصر الجديدة للإسكان والتعمير تتحول إلى شركة مساهمة وتخرج من قطاع الأعمال

تتوقع شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير ، انتهاء عملية تغيير وضعها القانونى عبر خروجها من مظلة قانون شركات قطاع الأعمال العام إلى قانون الشركات المساهمة فى غضون الأسابيع القادمة.

وقالت «مصر الجديدة للإسكان» فى إفصاح للبورصة الأحد، إن الجمعية العامة للمساهمين (العادية وغير العادية)، وافقت على تغيير الوضع القانونى فى اجتماعين منفصلين بتاريخ 14 أغسطس الحالي.

وأضافت الشركة إن عملية الانتقال إلى قانون الشركات المساهمة سيمكنها من العمل بشكل أكثر مرونة بما سيمكنها من تسريع التعاقدات بكافة أشكالها ويزيد من قدرتها على استغلال الأصول والموارد المتاحة.

كما تتوقع الشركة أن يسهم هذا الانتقال فى إطلاق يد الإدارة التنفيذية فى استقطاب الكفاءات الإدارية اللازمة لتطوير الأداء وتفعيل استراتيجية إعادة الهيكلة.

«مصر الجديدة للإسكان» ألغت خطة الشريك الإدارى مارس 2020

هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام

وتعد «مصر الجديدة» إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير- التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وتستحوذ القابضة للتشييد على 72.2% من أسهم الشركة.

بينما تبلغ الأسهم حرة التداول فى البورصة المصرية حوالى 27.6%، وفقًا لآخر نموذج إفصاح مرسل للبورصة حول هيكل الملكية حتى 7 يوليو الماضى.

وألغت الشركة فى مارس قبل الماضى (2020) خطة الاعتماد على شريك إدارى من الخارج ، وقالت إن لديها خطة بديلة للتطوير سيتم الإعلان عنها لاحقا.

وقال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام إن مصر الجديدة للإسكان ستنفذ خطة تطوير معتمدة على الموارد الذاتية،كما ستبرم اتفاقيات شراكة مع بعض المطورين لاستغلال قطع من محفظة الأراضي، على غرار الاتفاق الموقع مع «سوديك» لتطوير 650 فدانا فى نيو هليوبوليس منذ سنوات.

كما قرر الوزير تجميد خطة طرح حصة إضافية من أسهم الشركة فى البورصة(10%)،وفقا لتصريحات صحفية نقلتها المال فى وقتها.

الشركة تملك محفظة أراضٍ ضخمة بقيمة 80 مليار جنيه

وتمتلك مصر الجديدة محفظة أراضٍ ضخمة غير مستغَلّة تقدر قيمتها بحوالى 80 مليار جنيه، وفقًا لمسح أجرته الشركة فى عام 2019 مقارنة بأسعار السوق بالمناطق المماثلة.

وأفصحت الشركة فى 8 مارس الماضى، عن بيع ثلاث قطع أراضٍ بمدينة هليوبوليس الجديدة ومنطقة شيراتون بحى مصر الجديدة في مزاد علني بقيمة 122 مليون جنيه تقريبا.

وقالت الشركة فى بيان للبورصة آنذاك، إن هذا المزاد شهد بيع قطعة أرض بمساحة 7 أفدنة بالحى التاسع بمدينة هليوبوليس الجديدة بقيمة 109 ملايين جنيه تقريبا.

كما باعت الشركة قطعتى أرض من المساحات المتبقية بمنطقة شيراتون بمصر الجديدة بقيمة إجمالية قدرها 13 مليون تقريبا.

وأعلنت مصر الجديدة فى وقت سابق عن بيع 15 قطعة أرض بمنطقة شيراتون بمصر الجديدة في مزاد علني 4 مارس بقيمة إجمالية 171 مليون جنيه.

وقالت الشركة فى إفصاح للبورصة 5 مارس إن هذا المزاد شهد بيع 15 قطعة أرض من إجمالي 21 قطعة مطروحة بمنطقة شيراتون بنسبة إنجاز 81%.

وتمتلك “مصر الجديدة” قطع أراض بمدينة هليوبوليس الجديدة بمساحة 5407 أفدنة، تعادل 22.7 مليون متر مربع.

وقالت الشركة إن هذه المبيعات تأتى فى إطار الخطة الإستراتيجية المعتمدة فى فبراير 2018، لبيع جزء بسيط من محفظة الأراضى المملوكة بقيمة تتراوح بين 2 و3 مليارات جنيه لتوفير السيولة اللازمة لتمويل الخطة الاستثمارية.

وباعت الشركة قطع أراضٍ جديدة بمنطقة الشيراتون بمصر الجديدة، خلال مايو ويونيو 2020، بقيمة 136.8 مليون جنيه و133 مليون على التوالى فى إطار مزادات علنية.

كما باعت الشركة فى يناير الماضى 34 فدانًا بمدينة هليوبوليس الجديدة إلى شركة زهراء المعادى للاستثمار والتعميربقيمة إجمالية 481 مليون جنيه.

وعقدت مصر الجديدة شراكة مع سوديك خلال السنوات الماضية لتنمية 655 فدانًا، ووضعت خطة إستراتيجية لاستثمار 2048 فدانًا أخرى.

«مصر الجديدة» تدرس ثلاثة عروض لتطوير هليوبارك بالمشاركة فى الإيرادات

وتدرس مصر الجديدة فى الوقت الحالى ثلاثة عروض مقدمة من شركات عقارية كبرى لتطوير مشروع هلبوبارك بمدينة القاهرة الجديدة بنظام المشاركة فى الإيرادات.

وقالت الشركة فى إفصاح للبورصة (11 أغسطس الجارى) إن العروض الثلاثة مقدمة من شركات حسن علام العقارية وماجد الفظيم العقارية، وماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقارى وجار دراستها من الناحية المالية والفنية والمفاضلة بينهم.

وأعلنت مصر الجديدة فى 4 مارس الماضى طرح كراسة شروط مزايدة تطوير قطعة أرض بمساحة 1695 فدانا بمشروع هليوبارك أمام المطورين العقارين خلال الفترة من 22 مارس وحتى 27 مايو.

وقررت الشركة فى وقت لاحق مد مهلة تقديم العروض المالية والفنية أمام الشركات المتقدمة إلى يوم 29 يونيو بدلاً من 16 يونيو من الشهر ذاته، ثم قررت مدها مرتين ،أحدهما إلى 27 يوليو ، والأخرى إلى 9 أغسطس الجارى.

وعلمت (المال ) من مصادر مطلعة أن عشر شركات تطوير عقارى سحبت كراسة شروط المناقصة ،بينما تقدمت ثلاثة فقط بعروض رسمية .

وشملت قائمة العشر الشركات: ماجد الفطيم العقارية ،ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقاري، مدينة نصر للإسكان والتعمير، المراسم الدولية للتطوير العمراني، طيبة لإدارة الأصول العقارية (لافيستا).

كما شملت ، حسن علام العقارية، محمد على السويلم –ماسكو- السعودية،السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار –سوديك- مصر إيطاليا للاستثمار العقاري،ماجد الفطيم العقارية.

وكلفت مصر الجديدة للإسكان والتعمير فى وقت لاحق شركة مينا للاستشارات والتطوير العقارى للقيام بدور مستشار التطوير والمزايدة.

ويمتد مشروع هليوبارك على مساحة 1695 فدانا فى نطاق مدينة القاهرة الجديدة على طريق القاهرة – السويس الصحراوي.