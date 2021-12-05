«مصر الجديدة للإسكان» تتفاوض مع بنوك لإصدار حوالة حق بقيمة 326 مليون جنيه

بينها «قطر الوطنى الأهلى» و«تنمية الصادرات»

تتفاوض شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير مع عدد من البنوك، بينها «قطر الوطنى الأهلي» و«المصرى لتنمية الصادرات» لاختيار أحدها لتنفيذ حوالة حق مالية بقيمة 326 مليون جنيه بغرض تدبير سيولة لاستكمال أعمال التطوير فى نيوهليوبوليس.

أكد المهندس تامر ناصر، الرئيس التنفيذى لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير فى تصريحات لـ«المال» أن الشركة تلقت العروض من البنوك، ومن المقرر اختيار أحدهاقريبًا.

ناصر: اختيار أحدها قريباً لتدبير سيولة لاستكمال أعمال تطوير «نيوهليوبوليس»

وقال إن «مصر الجديدة للإسكان» حددت احتياجاتها التمويلية مطلع العام المالى الحالى فى حدود «800 – 850» مليون جنيه، تم تدبيرها وصرف أغلبها على أعمال التطوير فى نيوهليوبوليس، إلى جانب بعض المصاريف الإدارية الأخرى.

وأشار «ناصر» إلى أن شركته نفذت حوالتى حق لتدبير التمويلات المذكورة، بقيمة اسمية 615 مليون جنيه.

وأظهرت آخر نتائج أعمال سنوية للشركة تراجع صافى أرباحها إلى 190 مليون جنيه خلال العام المالى المنتهى يونيو الماضى، وسجلت إيرادات بقيمة 574.1 مليون جنيه.

ووافقت الجمعية العمومية لـ«مصر الجديدة للاسكان» على توزيع أرباح على المساهمين بقيمة 133.5 مليون جنيه فى صورة كوبون نقدى بنحو 10 قروش للسهم تصرف على دفعتين.

واعتمدت عمومية «مصر الجديدة للإسكان»، مؤخراً، الموازنة التقديرية للعام المالى المقبل، مستهدفة نمو إيراداتها بنسبة %53 عن العام الماضى.

وتتوقع الشركة وصول الإيرادات إلى 1.8 مليار جنيه خلال 2021 – 2022، مقارنة بإيرادات بلغت 1.1 مليار خلال العام المالى 2020 – 2021.

وتعد «مصر الجديدة» إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، والتى تستحوذ على %72.2 من أسهمها، والباقى أسهم حركة التداول، وفقًا لآخر نموذج إفصاح مرسل للبورصة حول هيكل الملكية يوليو الماضى.