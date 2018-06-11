مصر الجديدة للإسكان تتفاوض لبيع وتوزيع الكهرباء بهليوبوليس الجديدة

أسماء السيد:تتفاوض شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير مع وزارة الكهرباء لإضافة نشاط بيع وتوزيع الطاقة بنطاق مدينة هليوبوليس الجديدة التى تقوم ببنائها حالياً على مساحة تقارب 6 ألاف متر، فيما تستثمر 525 مليون جنيه لإنشاء محطة محولات لتوزيع الكهرباء.كشف وائل يوسف، نائب رئيس مجلس اﻹدارة والعضو المنتد

أسماء السيد:

تتفاوض شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير مع وزارة الكهرباء لإضافة نشاط بيع وتوزيع الطاقة بنطاق مدينة هليوبوليس الجديدة التى تقوم ببنائها حالياً على مساحة تقارب 6 ألاف متر، فيما تستثمر 525 مليون جنيه لإنشاء محطة محولات لتوزيع الكهرباء.

كشف وائل يوسف، نائب رئيس مجلس اﻹدارة والعضو المنتدب للشئون المالية بالشركة، أن مصر الجديدة بموجب النشاط الجديد ستتولى تركيب محطة محولات كهربائية مع الشركة الوطنية، تختص بالتوزيع لجميع الوحدات بمدينة هليوبوليس بنظام الكروت الذكية للمقاولات العامة والتوريدات.

وأشار إلى أن الشركة ستضخ 525 مليون جنيه استثمارات إنشاء محطة محولات التوزيع، ومن المتوقع الانتهاء من تأسيسها وبدء النشاط نهاية العام الجارى، مضيفاً أنه سيتم التعاون مع إحدى شركات التوزيع التابعة للقابضة للكهرباء لتولى مهام تركيب العدادات، والتحصيل بمعدل ربحية محدد.

وأوضح أنه يتم التفاوض مع الوزارة وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء لتحديد حصة من الطاقة الكهربائية للشركة، بهدف مزاولة نشاط البيع والتوزيع، رافضًا اﻹفصاح عن قيمة التعاقد، وأكد أنه سيتم التقدم للهيئة العامة للرقابة المالية، للحصول على الموافقة بإضافة النشاط، ومن ثم العرض على مجلس اﻹدارة.

وعلى صعيد آخر، كشف نائب رئيس مجلس اﻹدارة والعضو المنتدب للشئون المالية، أن الشركة تُعيد دراسة الجدوى لمشروع الحى الرابع بمدينة هليوبوليس الجديدة، متوقعًا الشروع فى المراحل اﻷولية قبل نهاية العام الجارى.

كانت «المال» قد كشفت فى فبراير الماضى، اعتزام مصر الجديدة ضخ 685 مليون جنيه للعمل بمشروع الحى الرابع، خلال العام المالى الجارى، بإجمالى 500 وحدة سكنية، إضافة لعدد من المرافق والخدمات، ويُقام المشروع على عدة مراحل خلال فترة تصل إلى 5 أعوام، بعائد مستهدف قيمته 6 مليارات جنيه.

وسجلت الشركة صافى ربح بلغ 120.47 مليون جنيه، خلال أول 9 شهور من العام المالى 2017-2018، مقابل 135.84 مليون جنيه خلال فترة المقارنة من العام المالى السابق، فيما أعلنت مؤخرًا أن مستهدفاتها للعام المالى الجديد تشمل تحقيق أرباح بقيمة 283.92 مليون جنيه، وإيرادات 1.06 مليار جنيه، وضح استثمارات بقيمة 430 مليون جنيه.

وتتبع «مصر الجديدة» القابضة للتشيد والتعمير، ويبلغ رأسمالها 111.26 مليون جنيه، موزعاً على 445.03 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها 0.25 جنيه للسهم.