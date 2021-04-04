بورصة وشركات

مصر الجديدة للإسكان تتعاقد مع مكتبي يسري وsites international لإعداد مخطط «نيوهليوبوليس»

تعد «مصر الجديدة للإسكان» حالياً كراسة الشروط الخاصة بمناقصة تطوير 1695 فدانا بـ»هليوبارك»
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10:59 ص, الأحد, 4 أبريل 21 10:59 ص, الأحد, 4 أبريل 21

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قال الدكتور خالد العادلي رئيس مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير إن شركته تعاقدت مع مكتبي محمود يسري وشركاه بالاشتراك sites international لإعداد اعمال إسناد تطوير وتحديث المخطط العام لمنطقة نيوهليوبوليس.

وتوقع العادلي الانتهاء من المرحلة الأولى من المخطط العام خلال أغسطس من العام الحالي.

وتعد «مصر الجديدة للإسكان» حالياً كراسة الشروط الخاصة بمناقصة تطوير 1695 فدانا بـ»هليوبارك» تمهيدا لطرحها أمام الشركات العقارية، وذلك ضمن خطة التطوير أيضاً.

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وقالت الشركة فى إفصاح سابق للبورصة إن كراسة الشروط ستظل متاحة أمام المطورين العقاريين خلال الفترة من اليوم وحتى 16 يونيو المقبل.

ويمتد مشروع «هليوبارك» على مساحة 1695 فدانا فى نطاق مدينة القاهرة الجديدة على طريق القاهرة – السويس الصحراوي.

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