مصر الجديدة للإسكان تبيع وحدات بـ76 مليون جنيه في أغسطس

رجب عزالدين:أعلنت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، اليوم الإثنين عن تحقيق مبيعات لعدد من الوحدات السكنية، خلال شهر أغسطس 76 مليون جنيه.وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية أنه تم بيع وحدات بمناطق إسكان الشيراتون بقيمة 48 مليون جنيه، كما تم بيع عدد من الفيلات والوحدات السكنية بمدينة هيلوبوليس

رجب عزالدين:

أعلنت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، اليوم الإثنين عن تحقيق مبيعات لعدد من الوحدات السكنية، خلال شهر أغسطس 76 مليون جنيه.

وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية أنه تم بيع وحدات بمناطق إسكان الشيراتون بقيمة 48 مليون جنيه، كما تم بيع عدد من الفيلات والوحدات السكنية بمدينة هيلوبوليس الجديدة بقيمة إجمالية 28 مليون جنيه.

وباعت الشركة وحدات سكنية خلال شهر يوليو الماضي، بقيمة 125.7 مليون جنيه، وتوزعت الوحدات بين منطقة إسكان الشيراتون بقيمة 113.7 مليون جنيه، ومدينة هليوبوليس بـ6.7 مليون جنيه ومدينة العبور بقيمة 5.2 مليون جنيه.

وحققت الشركة صافى ربح قدره 374 مليون جنيه خلال الـ11 شهرا المنتهية في مايو 2017، بزيادة قدرها 74 مليون جنيه عن المستهدف للعام المالي 2016-2017، ويبلغ رأسمال الشركة 111 مليون جنيه تقريبا موزعا على 111 مليون سهم بقيمة اسمية جنيه واحد للسهم.