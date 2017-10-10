مصر الجديدة للإسكان تبيع وحدات بـ68 مليون جنيه في سبتمبر

رجب عزالدين:قالت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير إنها حققت مبيعات بقيمة 68.4 مليون جنيه تقريبا خلال شهر سبتمبر الماضى.وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية " باعت الشركة عدد من الوحدات بمنطقة اسكان شيراتون بقيمة 47.5 مليون جنيه كما باعت وحدات فى مدينتى هليوبوليس والعبور بقيمة 20.9 مليون جنيه "

رجب عزالدين:

قالت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير إنها حققت مبيعات بقيمة 68.4 مليون جنيه تقريبا خلال شهر سبتمبر الماضى.

وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية ” باعت الشركة عدد من الوحدات بمنطقة اسكان شيراتون بقيمة 47.5 مليون جنيه كما باعت وحدات فى مدينتى هليوبوليس والعبور بقيمة 20.9 مليون جنيه “

وقالت الشركة إن هذه المبيعات تأتى فى طار البرنامج التنفيذى لخطة الشركة والتى اعتمادها من قبل مجلس الإدارة بجملة استثمارات مقترحة للإسكان وتعمير الأراضى بمبلغ 685 مليون جنيه.

وحققت الشركة إجمالي مبيعات للوحدات السكنية خلال أغسطس2017 بقيمة 76.06 مليون جنيه.

