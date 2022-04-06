أعلنت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير ، عن بيع قطعة أرض بمساحة مليون متر مربع (243 فدانا) بمدينة هليوبوليس الجديدة بقيمة 1.73 مليار جنيه.

وقالت مصر الجديدة للإسكان فى إفصاح مرسل للبورصة الأربعاء، إن هذه الأرض نقع بالحى العشرين بمدينة هليوبوليس الجديدة وسيجرى توقيع عقودها خلال الأيام القليلة المقبلة (لم يذكر اسم المشترى بعد).

ويبلغ متوسط سعر المتر فى هذه الصفقة 1700 جنيه لا تشمل تكلفة المرافق، ومن المقرر سداد 20% من إجمالى الثمن عند توقيع العقود، بينما سيجرى تسديد الـ 80% الباقيين على 16 دفعة ربع سنوية متساوية لمدة أربع سنوات بدون فوائد.

وأشارت الشركة إلى أنها ستستخدم حصيلة البيع فى تسريع وتيرة أعمال تنمية مدينة نيو هليوبوليس بما يتفق مع الخطة المعتمدة لتحويلها إلى مدينة متكاملة.

وتأتى عملية البيع فى إطار قرار مجلس الإدارة بإلغاء الترسية السابقة لمساحة 270 فدانا بمدينة هليوبوليس الجديدة لعدم جدية مقدم العرض وطرح المساحة بطريقة البيع المباشر.

مصر الجديدة للإسكان تختار ماونتن فيو للشراكة بمشروع هليوبارك

تامر ناصر الرئيس التنفيذى لشركة مصر الجديدة للإسكان

ودخلت مصر الجديدة فى شراكة مع شركة ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقاري لتطوير مشروع هليوبارك بمدينة القاهرة الجديدة بعد فوز الأخيرة بمزايدة تطوير المشروع.

وأعلنت لجنة البت والترسية بالشركة، فى 28 ديسمبر الماضى، اختيار ماونتن فيو للشراكة فى مشروع هليوبارك من بين عدد من المنافسين الكبار بمجال التطوير العقارى أبرزهم حسن علام العقارية ومجموعة ماجد الفطيم العقارية.

وقالت الشركة إن عملية الاختيار شارك فيها متخصصون فى التخطيط العمرانى والتمويل والقانونى تحت إشراف مكتب المهندس فتح الله فوزى كمستشار فنى، ومكتب هانى سرى الدين كمستشار قانونى.

ويمتد مشروع هليوبارك على مساحة 1695 فدانا فى نطاق مدينة القاهرة الجديدة على طريق القاهرة – السويس الصحراوي، ويتوقع أن يدرّ هذا المشروع إيرادات بقيمة 397 مليار جنيه على مدار فترة زمينة تتراوح بين 23 و25 عامًا.

ومن المقرر أن تحصل مصر الجديدة على 30% من الإيرادات بما يعادل 119 مليار جنيه تقريبًا، بحد أدنى مضمون يصل إلى 80 مليار جنيه،بينما ستحصل ماونتن فيو على نسبة 70% بما يعادل 278 مليون جنيه وفقًا لعرض الشراكة.

وتبلغ مدة تطوير المشروع 15 عامًا، بينما تبلغ تتراوح مدة التحصيل من 23 إلى 25 عامًا، ومن المقرر أن تدفع ماونتن فيو مبلغا مقدما بقيمة 1.4 مليار جنيه يصرف على دفعتين إحداهما عند التوقيع على العقود، والأخرى خلال 18 شهرًا من التوقيع.

وألغت الشركة، فى مارس قبل الماضى (2020)، خطة الاعتماد على شريك إدارى من الخارج، وقالت إن لديها خطة بديلة للتطوير تعتمد على غبرام اتفافيات شراكة مع بعض المطورين لاستغلال قطع من محفظة الأراضي، على غرار الاتفاق الموقع مع «سوديك» لتطوير 650 فدانًا فى نيو هليوبوليس منذ سنوات.

محفظة أراضى الشركة تبلغ قيمتها 80 مليار جنيه وفقًا لمسح 2019

وتمتلك مصر الجديدة محفظة أراضٍ ضخمة غير مستغَلّة تقدر قيمتها بحوالى 80 مليار جنيه، وفقًا لمسح أجرته الشركة فى عام 2019 مقارنة بأسعار السوق بالمناطق المماثلة.

ودخلت الشركة فى شراكة مع سوديك خلال السنوات الماضية لتنمية 655 فدانًا، ووضعت خطة استراتيجية لاستثمار 2048 فدانًا أخرى.

وتعدّ «مصر الجديدة» إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير- التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وتستحوذ القابضة للتشييد على 72.2% من أسهم الشركة.

بينما تبلغ الأسهم حرة التداول فى البورصة المصرية حوالى 27.8%، وفقًا لآخِر نموذج إفصاح مرسل للبورصة حول هيكل الملكية حتى 5 يناير الماضى.

وأعلنت الشركة، فى 29 سبتمبر الماضى، تعديل وضعها القانونى رسميًّا لتصبح شركة مساهمة خارجة عن قانون شركات قطاع الأعمال العام.

وقالت الشركة، فى وقت سابق، إن عملية الانتقال إلى قانون الشركات المساهمة ستمكّنها من العمل بشكل أكثر مرونة بما سيمكّنها من تسريع التعاقدات بكل أشكالها ويزيد قدرتها على استغلال الأصول والموارد المتاحة.

كما توقعت أن يسهم هذا الانتقال فى إطلاق يد الإدارة التنفيذية فى استقطاب الكفاءات الإدارية اللازمة لتطوير الأداء وتفعيل استراتيجية إعادة الهيكلة.

وأظهر أحدث نتائج أعمال للشركة، تضاعف إيرادات نشاطها أكثر من مرة ونصف إلى 234 مليون جنيه خلال النصف الأول المنتهى ديسمبر 2021، مقارنة مع إيرادات بلغت 88.6 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام السابق.

وارتفعت تكلفة مبيعاتها إلى 59.3 مليون جنيه، خلال النصف المشار إليه، مقارنة بتكلفة بلغت 21.3 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام السابق.

كما أظهرت القوائم تحول الشركة للربحية بقيمة 16 مليون جنيه خلال النصف المشار إليه، مقارنة مع خسائر بلغت 84.5 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام السابق.

كما تحوّل نصيب السهم إلى الأرباح بقيمة 0.012 جنيه بنهاية ديسمبر الماضى، مقارنة بنصيب خسائر بلغ 0.063 جنيه للسهم خلال الفترة المقارنة من العام السابق، وفقًا لإفصاح مرسل للبورصة 15 فبراير 2022.