«مصر الجديدة للإسكان» تبيع أراض بقيمة 1.808 مليار جنيه خلال عام ونصف

بلغت متحصلات شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير من بيع أراض خلال الفترة المالية 1/7/2021 حتى 31/12/2022 نحو 1.808 مليار جنيه.

وأوضحت الشركة في إفصاح الجمعية العمومية المرسل للبورصة يوم الأحد الموافق 4/6/2023 ، بحضور أعضاء مجلس إدارة الشركة وعلى رأسهم تامر ناصر الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، أن إجمالي تلك القيمة توزع من خلال بيع قطعة أرض بمدينة نيوهليوبوليس بمساحة 7.5 فدان، وبقيمة 108 مليون جنيه لصالح شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير.

كما أضافت في الإفصاح أنه تم بيع قطعة أرض أخرى بمدينة نيوهليوبوليس لصالح جهاز مشروعات القوات المسحلة، وعلى مساحة تصل لنحو 243 فدان، وبقيمة إجمالية بلغت 1.7 مليار جنيه.

وباعت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير 21 وحدة سكنية بمشروعاتها المتنوعة بقيمة بيعية بلغت نحو 40.236 مليون جنيه، خلال نفس الفترة المالية.

الشركة تستعد لطرح مناقصة لتصميم كومبوند سكني

ووفقاً للإفصاح، تجرى الشركة حالياً الإعداد لطرح مناقصة لتصميم الكمبوند السكني، وذلك ضمن تنفيذ المرحلة العاجلة من تطوير المدينة على ثلاثة مراحل، وبتكلفة إجمالية تقدر بقيمة 460 مليون جنيه.

وبحسب ما ورد في الإفصاح أيضاً، تعتزم شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير طرح كمبوند سكني بالحي الرابع بمشروعها الرائد مدينة هليوبوليس الجديدة في شرق القاهرة.

وأوضحت أنه يجرى الإعداد لطرح مناقصة لتصميم الكمبوند السكني، وذلك ضمن تنفيذ المرحلة العاجلة من تطوير المدينة على ثلاثة مراحل، وبتكلفة إجمالية تقدر بقيمة 460 مليون جنيه.

واستعرضت الشركة في الإفصاح مشروعات تطوير المرافق والبنية التحتية لمدينة هليوبوليس الجديدة، إذ يجرى حالياً استكمالها للمناطق التي تم تنميتها، بهدف إنهاء الكثير من المشاكل الحالية للسكان، ومنها :

1-تم تشغيل روافع مياه الشرب وضخ المياه بصورة منتظمة طوال الـ 24 ساعة في شبكات المدينة

2-تم تشغيل محطة المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحي ومد خطوط لشبكة الري بالطرق الرئيسية لخدمة أعمال الزراعة للمسطحات الخضراء.

3-تم التسليم الابتدائي لمحطة الكهرباء وتم إطلاق الجهد على دخول المحطة وتم إنهاء إجراءات الترخيص لشركة “إي باور” لبدء تشغيل المحطة وتم بالفعل تشغيل المحطة لتغذية 80% من المدينة حالياً.

4-تم التعاقد مع الشركة المصرية للإتصالات لعمل الشبكات الأرضية لخطوط التليفونات وجاري تنفيذ الشبكات الأرضية الرئيسية.

5-وتم التعاقد مع الشركة الحديثة للغاز الطبيعي لتنفيذ الشبكات الأرضية للغاز الطبيعي بالمرحلة الأولى من المدينة وتم الانتهاء من تنفيذ الشبكات للحي الثالث والثاني.

نبذة عن هليوبوليس

ومدينة هليوبوليس الجديدة هي إحدى المدن الجديدة في القاهرة التابعة لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، وهي امتداد لحي مصر الجديدة ومحور العمل الأاسي للشركة حيث تم بالفعل استغلال جميع الأراضي في مصر الجديدة.

وتقع المدينة في الجانب الشرقي من مدينة القاهرة بين طريق القاهرة والإسماعيلية وطريق القاهرة السويس، أي أنها تمثل حلقة الوصل بين مدينة بدر والشروق.

وتبلغ المساحة الكلية لهليوبوليس الجديدة حوالي 5888 فدانا، تنقسم إلى مناطق سكنية وترفيهية وتعليمية وتجارية وإدارية.

وتصل تكلفة بناء المشروع حوالي 160 مليون جنيه، تم إنفاقها على الخدمات الأساسية فقط، قيما تصل تكلفة إنشاء محطة هليوبوليس وحدها حوالي 1.9 مليار جنيه ويأتي ذلك ضمن مشروع القطار الكهربي.

شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير

هي إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وتم إنشائها عام 1906 للقيام بأعمال التطوير العقاري وبكافة الأعمال المتعلقة بمشروعات الإسكان والتعمير وتجهيز الأراضي وتقسيمها وتزويدها بالمرافق والخدمات، تنظيم وتخطيط بيع الأراضي التي تمتلكها او تديرها لحساب الغير، القيام بأعمال التصميم والإشراف على تنفيذ المشروعات المحلية أو المشروعات المستثمر فيها رأس المال العربي والأجنبي.