مصر الجديدة للإسكان تبدأ بيع كراسة شروط مشاركة 1695 فدان بالقاهرة الجديدة.. الأحد

تبدأ شركة مصر الجديده للإسكان والتعمير الأحد بيع كراسة الشروط الخاصة بطرح مشروع هليوبارك بمساحة 1695 فدانا بالقاهرة الجديدة بنظام المشاركه مع القطاع الخاص عن طريق المزايده بنظام المظاريف المغلقه.

وجاء ذلك بالتزامن مع إنطلاق فعاليات مؤتمر اخبار اليوم العقاري اليوم بفندق الماسه مدينة نصر الذي يهدف الي جذب الاستثمارات الخارجية للتنمية العمرانية ومؤتمر سيتي سكيب النسخة الافتراضية خلال يومي 5 ، 6 ابريل

وسيتم ذلك بحضور عدد كبير من المطورين العقاريين من مصر و خارجها من دول السعوديه والإمارات والكويت والبحرين بهدف دراسة الفرص الإستثماريه المتاحه من الشركات الحكومية وشركات القطاع الخاص .

وأشار المهندس فتح الله فوزي رئيس شركة مينا لإستشارات التطوير العقاري ( القائمة علي إعداد كراسة الشروط ) إلى أن تلك المؤتمرات فرصة تسويقيه جيدة تتماشي مع الطرح الأكبر سواء من حيث المساحه المطروحه للمشاركه ( 1695قدان ) أو الموقع المتميز كون المشروع فرصه إستثماريه واعده لتقديم منتج عقاري متميز في منطقه تحظي بطلب كبير وإهتمام من جانب قطاع عريض من العملاء ومايترتب عليه من توجهات الشركات العقاريه في الوقت الحالي أو مستقبلا .

آخر موعد لتلقي الاستفسارات من المطورين 25 أبريل

وأضاف المهندس فتح الله فوزي أن كراسة الشروط المتعلقه بالطرح الأكبر بالمنطقه تم إعدادها بشكل يشتمل علي كافة نطاق الأعمال والشروط الماليه والتجاريه بين شركة مصر الجديده للإسكان والتعمير كواحده من كبريات الشركات التي تمتلك محفظة أراضي متميزه بمصر وبين المستثمرين والمطورين المهتمين بتقديم عروضهم للفوز بالمشروع.

وأفاد المهندس فتح الله فوزي بأن آخر موعد لتلقي الاستفسارات من مقدمي العروض 24 ابريل وموعد الرد من شركة مصر الجديدة علي الاستفسارات المقدمة يوم 2 مايو، مشيرا إلى أن آخر موعد لتقديم العروض لشركة مصر الجديدة 16 يونية لإتاحة الوقت أمام المطورين لإعداد الدراسات المطلوبة لتقديم عروضهم .