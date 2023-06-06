«مصر الجديدة» توضح حقيقية تلقيها عرض استحواذ سعودي بقيمة 400 مليون دولار

علقت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، على الاخبار المتداولة حول طلب سعودي رسمي للاستحواذ على الشركة بقيمة 400 مليون دولار .

واشارت الشركة لعدم تلقيها أي عروض رسمية بهذا الشأن حتى تاريخيه.

واكدت بموافات إدارة البورصة حال تلقيها أي عروض.

جدير بالذكر أن شركة مصر الجديدة للإسكان، حققت خلال الربع الثالث من العام المالي 2022-2023، نموا في صافي الأرباح بنحو 512%، لتصل إلى 19.41 مليون جنيه خلال 3 أشهر، مقابل 3.17 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة.

وارتفعت إجمالي مبيعات مصر الجديدة للإسكان إلي 90.91 مليون جنيه خلال 3 أشهر، مقابل 63.54 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من 2022، بنسبة نمو 43%.