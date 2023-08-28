«مصر الجديدة» تكشف تطورات عرض القومية للتأمين الاجتماعي لشراء أرض «هليوبارك»

كشفت شركة مصر الجديدة للإسكان، عن تطورات العرض المقدم من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لبيع أرض هليوبارك على مساحة 1695 فدانا بطريق السويس.

وأعلنت مصر الجديدة للإسكان عن عزمها توقيع بروتوكول مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لتنظيم آليات وإجراءات دراسة العرض والتصرف وحقوق والتزامات كل طرف خلال مدة سريان البرتوكول.

وسيتولي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مصر الجديدة للإسكان، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتفاوض بشأن بنود البروتوكول ادخال مايلزم من تعديلات وشروط والتزامات بما يحقق مصلحة الشركة.

وأشارت مصر الجديدة للإسكان في بيان لإدارة البورصة إلي أنه سيتم دعوة الجمعية العامة للانعقاد بعد الاتفاق النهائي لما يسفر عنه شروط البرتوكول للنظر في أمر التصرف بالبيع بالأمر المباشر، بالقيمة التي سيتم التوافق عليها.

ونوهت مصر الجديدة للإسكان إلي أن ارض هليوبارك ضمن الأصول المتداولة “مخزون الاراضي” المدرجة بالقوائم المالية للشركة في 30-6-2023.