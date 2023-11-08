«مصر الجديدة» تقرر شراء أرض تضاهي هليوبارك والمشاركة في تطوير 77.19 فدان بنيو هليوبوليس

وافق مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير ، على شراء قطعة أرض جديدة مميزة تضاهي أراضي هيليوبارك .

كما وافق مجلس إدارة مصر الجديدة للإسكان على تخصيص مبلغ للتطوير الذاتي بأراض نيو هليوبوليس، وسداد التسهيلات الائتمانية في حالة زيادة عبء الدين عن العائد المحقق من بيع هليوبارك.

ووافق مجلس إدارة الشركة على المشاركة في تطوير نطفة اسكان متكامل لخدمات بمساحة 77.19 فدان بمدينة هليوبوليس الجديدة.

وذلك في إطار العرض المقدم من إحدي شركات التطوير العقاري ، على أن تشارك مصر الجديدة بنسبة أعلي من المعروضة، سيتم الإفصاح عنها فور توقيع العقود .