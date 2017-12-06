مصر الجديدة تفتح باب الحجز فى المرحلة الأولى من SUNVILLE

بدور إبراهيم:كشف الدكتور وائل يوسف، نائب رئيس مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، عن فتح باب التسويق فى المرحلة الأولى من مشروع «SUNVILLE»، وذلك بعد أن انتهت الشركة من التصميمات الهندسية ودراسات الجدوى الخاصة، موضحاً أن المشروع يقع فى الحى الرابع بمدينة هليوبوليس الجديد

بدور إبراهيم:

كشف الدكتور وائل يوسف، نائب رئيس مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، عن فتح باب التسويق فى المرحلة الأولى من مشروع «SUNVILLE»، وذلك بعد أن انتهت الشركة من التصميمات الهندسية ودراسات الجدوى الخاصة، موضحاً أن المشروع يقع فى الحى الرابع بمدينة هليوبوليس الجديدة، على مساحة 100 فدان، وتبلغ حجم استثماراته 2.5 مليار جنيه، فى حين تبلغ قيمة المبيعات المستهدفة 4 مليارات، وذلك على 5 سنوات من خلال 3 مراحل رئيسية.

وأكد أن عام 2018 يعد نقطة تحول قوية للشركة، فهى تستقبل العام الجديد وفى جعبتها مشروعى الحى الرابع، والشراكة مع «سوديك»، علاوة على إجراء دراسة إنشاء مشروع عبارة عن مدينة سكنية متكاملة الخدمات شمال هليوبوليس الجديدة، على الأحياء 19و18و17 و16 على مساحة تقارب 650 فداناً.

وفى سياق آخر، قال «يوسف» إن الشركة حققت صافى أرباح خلال العام المالى المنتهى فى يونيو الماضى، 348 مليون جنيه، مشيراً إلى أنه طبقاً لموازنة الشركة، فإنها تستهدف تحقيق زيادة %112.

وأضاف أن الشركة استطاعت خلال العام المالى المنتهى فى يونيو من العام الجارى، تحقيق خطتها الاستثمارية بنسبة %100.2 بقيمه إجمالية قاربت 551 مليون جنيه، فيما حققت إيردات خلال العام الجارى 928 مليون جنيه، بزيادة عن العام الماضى، والتى بلغت 658 مليونا، وأرجع ذلك إلى زيادة حجم المبيعات، علاوة على تطبيق معيار 11 من المعايير المحاسبية الجديدة.

وأوضح أن أبرز المبيعات تركزت فى مشروع هليوبوليس الجديدة، وذلك بالشراكة مع شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار «سوديك»، فقد تم طرح وحدات المرحلة الأولى من المشروع للبيع، وبالفعل تم بيع جميع الوحدات.

وأشار إلى أنه حسب بنود التعاقد مع «سوديك» فإن «مصر الجديدة» تحصل على %30 من إيرادات الوحدات السكنية، و%32.2 من إيرادات الوحدات التجارية، ومتاجر التجزئة بالمشروع، على أن يتم إيداع الإيرادات فى الحساب المشترك الرئيسى بين الشركتين.