«مصر الجديدة» تعجل بصرف الكوبون الثالث وتقترب من حسم المشاركة على تطوير 1000 فدان

وافق مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، على تبكير صرف الكوبون الثالث والأخير بقيمة 0.12 جنيه للسهم في نهاية يناير المقبل بدلا من يونيو.

وذلك تمهيدا للعرض على الجمعية العمومية لاتخاذ شئوها.

واستعرض مجلس إدارة مصر الجديدة للإسكان التقييم الفني والمالي المقدم من 3 شركات للمشاركة في تطوير 4 قطع أراض بمدينة هليوبوليس الجديدة.

وأشارت مصر الجديدة للإسكان في بيان لإدارة البورصة إلي أن إحدى الشركات المتنافسة لها سابقة مشروعات مميزة بـ”الميجا بروجيكتس بالقاهرة الكبري والعين السخنة والساحل الشمالي”.

واعتمد مجلس إدارة مصر الجديدة للإسكان، توصيات تتعلق بشركتين منها تقترب المساحة المزمع المشاركة عليها من 1000 فدان، حال التوصل لاتفاق مالي معهم .

ونوهت مصر الجديدة للإسكان إلي أنه من المتوقع التوصل لاتفاق مالي خلال أسبوعين حال إبداء الشركتين مرونة كافية لمتطلبات مجلس الإدارة.