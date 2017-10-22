مصر الجديدة تطرح مدينة غرناطة للإيجار فى مزايدة عامة

رجب عزالدينقالت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، إنها ستطرح مدينة غرناطة السياحية للإيجار، فى مزايدة عامة بنظام المظاريف يوم الأحد 17 ديسمبر.وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، أن تأجيرها للمدينة يأتى فى إطار خطة الشركة لاستغلال الأنشطة السياحية والترفيهية (مطاعم، كافيتريات، سينما صيفى، مس

رجب عزالدين

قالت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، إنها ستطرح مدينة غرناطة السياحية للإيجار، فى مزايدة عامة بنظام المظاريف يوم الأحد 17 ديسمبر.

وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، أن تأجيرها للمدينة يأتى فى إطار خطة الشركة لاستغلال الأنشطة السياحية والترفيهية (مطاعم، كافيتريات، سينما صيفى، مسرح، معارض مؤقتة).

وتبلغ مساحة المبانى بالمدينة المشار إليها 3792 متر مربع تقريبًا، بينما تبلغ مساحة الأرض 111 ألف متر مربع تقريبًا.

وحددت الشركة يوم الأحد 17 ديسمبر المقبل، لفتح المظاريف الفنية علماً بأن عقد الإيجار سيكون محدد المدة.

وفي فبراير الماضي الشركة عقد مع وزارة قطاع الأعمال العام لترميم وتطوير مبنى مدينة غرناطة الأثرية المملوك لها، يتم تنفيذه من قبل شركة المقاولون العرب.

وحققت الشركة أرباحًا بلغت 348.8 مليون جنيه، خلال العام المالي المنتهي في يونيو الماضي، مقابل أرباح بلغت 400.6 مليون جنيه بالفترة المماثلة من العام الماضي.