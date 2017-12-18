مصر الجديدة تستثمر 10 مليارات جنيه فى نيو هليوبوليس

❐ 45 مليون جنيه تجديدات «الميريلاند» والافتتاح قبل نهاية العام ❐ طرح مشروع ترفيهى وخدمى على مساحة 200 فدان على المقاولين ❐ تشارك «التشييد للتطوير» فى شراء 55 ألف متر بالعبور بتكلفة 247.5 مليون جنيه ❐ 24 مليون متر محفظة الأراضى و1.4 مليار جنيه إيرادات مستهدفة أحمدعلىت

❐ 45 مليون جنيه تجديدات «الميريلاند» والافتتاح قبل نهاية العام

❐ طرح مشروع ترفيهى وخدمى على مساحة 200 فدان على المقاولين

❐ تشارك «التشييد للتطوير» فى شراء 55 ألف متر بالعبور بتكلفة 247.5 مليون جنيه

❐ 24 مليون متر محفظة الأراضى و1.4 مليار جنيه إيرادات مستهدفة

أحمدعلى

تعتزم شركة «مصر الجديدة للإسكان» تنفيذ خطة توسعية طموحة عقب تغيير إستراتيجية الشركة من بيع الأراضى والوحدات السكنية، إلى اختراق مجال التطوير العقارى عبر مشروعات متكاملة، إذ تطلق مشروعات ضخمة ذات أحجام مليارية، بداية من 2018.

«المال» حاورت وائل يوسف، نائب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب للشئون المالية بشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، لرصد خطط الشركة المستقبلية.

كشف يوسف، عن أن شركته تبدأ تنفيذ مشروع «الحى الرابع» بمدينة هليوبوليس الجديدة فى النصف الأول من العام الجارى، موضحًا أنها تضخ 2.5 مليار جنيه فى المشروع الذى يستغرق 3 أعوام.

أضاف أن شركته تستهدف تحقيق إيرادات 4 مليارات جنيه، من مشروع “الحى الرابع”، مشيرًا إلى أنها تمول المشروع من مواردها الذاتية، واتباعها سياسة البيع قبل البناء.

أوضح أن شركته تستهدف شريحة الإسكان الفاخر من المشروع الجديد، فى إطار خطة تنويع شرائح المستهلكين للشركة، عقب تركيزها على شريحة الإسكان المتوسط لعدة أعوام، مشيرًا إلى أن مشروع تطوير الحى الرابع فى مدينة هليوبوليس الجديدة ينقسم إلى 3 مراحل.

أفصح عن اعتزام شركته إطلاق مشروع تطوير لـ 650 فدانًا بمدينة هليوبوليس الجديدة خلال 2018، مشيرًا إلى أن المشروع ضمن 3 مشروعات التى تنفذها الشركة بمفردها دون مشاركة القطاع الخاص.

أضاف أن التكلفة الاستثمارية لمشروع تطوير “655 فدانًا” تتراوح بين 7 – 8 مليارات جنيه، موضحًا أن الفترة الزمنية لتنفيذ المشروع تستغرق من 6 إلى 7 أعوام.

كشف عن اعتزام شركته طرح مناقصة مشروع ترفيهى وخدمى يقام على مساحة 200 فدان، خلال العام الجارى، ضمن 3 مشروعات مستهدفة.

تابع أن شركته تقوم بإعداد المخطط العام للمشروع الخدمى الترفيهى، وتنتظر العروض الفنية والمالية، من شركات المقاولات لتحديد التكلفة الاستثمارية، التى تضخ، رافضًا تحديد تكلفة مبدئية لتلك الاستثمارات.

على صعيد تطورات مشروع “هليو بارك”، كشف عن أن شركته تقوم بإعادة رسم المخطط العام للمشروع من جديد، نظرًا لعدم تماشى المخطط القديم مع متطلبات العملاء فى الفترة الراهنة، مشيرًا إلى أن المخطط القديم كان يتضمن فيلات بمساحات شاسعة تصل إلى 1000 متر بجانب مساحات خضراء كبيرة غير مستغلة.

أضاف أن مشروع “هليو بارك” غير مستهدف طرحه خلال 2018، موضحًا فى الوقت ذاته أن التكلفة الاستثمارية للمشروع الذى يقام على 1700 فدان، تتخطى عشرات المليارات.

أوضح أن شركته تعتزم افتتاح حديقة الميريلاند عقب قرب انتهاء عمليات التجديد، قبل نهاية العام الجاري.

أشار يوسف، إلى أن “مصر الجديدة” ضخت 45 مليون جنيه فى تجديد الحديقة التاريخية، التى يعود تاريخ تأسيسها إلى 1949.

على صعيد الإيرادات المستهدفة خلال 2018/2019، لفت إلى أن شركته تستهدف تسجيل إيرادات بقيمة 1.4 مليار جنيه، على أن تحقق صافى مبيعات يقدر بـ962 مليون جنيه.

تابع أن شركته تستهدف رفع حجم الاستثمارات المخصصة فى العام المالى 2018/2019 لتسجل مليار جنيه تقريبًا، مقارنة بـ 560 مليون جنيه فى العام المالى 2016/2017.

أوضح أن محفظة الأراضى بشركته تقدر بـ 24 مليون متر، تعمل على تطويرها على أجزاء.

أشار إلى أن الأراضى التى تمتلكها شركته موزعة بين 4 مناطق رئيسية «الشيراتون»، و«القاهرة الجديدة» بـ1700 فدان، و«العبور» بـ93 فدانًا و«هليوبوليس الجديدة» بـ5888 فدانًا.

وأن شركته قامت بتغيير إستراتيجية العمل بتوجيهات من الشركة القابضة للتشييد إذ تعمل على تطوير الأراضى، وإقامة مشروعات سكنية وتجارية عليها، بدلًا من بيعها بشكل مباشر.

أوضح يوسف أن شركته تعاقدت مع شركة “ريل مارك” – إحدى شركات القابضة للتشييد– المتخصصة فى تسويق المشروعات العقارية، من أجل تحقيق نسبة مبيعات أكبر خلال الفترة المقبلة.

أوضح يوسف أن شركته تترقب عروض المستثمرين فيما يتعلق بـ “مدينة غرناطة” عقب طرح المناقصة، مرجحًا فض المظاريف خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

تعاقدت “مصر الجديدة” بداية العام الجارى مع شركة “المقاولون العرب” على ترميم وتطوير مدينة غرطانة، التى تبلغ مساحتها 37.9 ألف متر بقيمة تطوير بلغت حينها 37 مليون جنيه، بمدة تطوير 12 شهرًا.

أضافت أن الشركة فى بيان لها أكدت أنها تسعى إلى زيادة استثماراتها، وتنمية مشروعاتها، والاستفادة منها.

على صعيد شراكة «مصر الجديدة – سوديك»، أكد أن شركة «سوديك» طرحت المشروع للحجز فى 15 نوفمبر الماضى، وكانت “مصر الجديدة” و”سوديك” وقعتا فى مارس 2016 عقدًا مشتركًا لتطوير مشروع عمرانى متكامل على مساحة 655 فدانًا فى مدينة هليوبوليس الجديدة بمنطقة شرق القاهرة.

أضاف أن شركته تستهدف الحصول على 9 مليارات جنيه، من إيرادات المشروع الإجمالية المستهدفة، البالغة 30 مليار جنيه، موضحًا أن حصة «مصر الجديدة» من المشروع تبلغ %30 والنسبة المتبقية لصالح «سوديك» بـ%70.

أكد أن شركته لا ترغب فى الحصول على قروض بنكية خلال الفترة الراهنة، مضيفًا أن شركته لديها تسهيلات ائتمانية تقوم باستغلالها رغم سدادها بشكل شبه كامل.

على صعيد تعليقات الجهاز المركزى للمحاسبات بشأن رصيد السحب على المكشوف، أكد يوسف، أن الرافعة المالية لشركته-نسبة الديون إلى إجمالى الأصول- لا تتعدى %1، مشددًا أن شركته فى الحدود الأمنة، ولا يوجد أى مخاطر عليها.

بشأن شركة «التشييد» التى تأسست، كشف عن أن شركته لم تساهم فى تأسيس الشركة الجديدة، لكنها دخلت فى شراكة معها.

تابع أن شركته بالشراكة مع “التشييد للتطوير العقاري” اشترت قطعة أرض تبلغ مساحتها 55 ألف متر بالعبور، بسعر 4500 جنيه للمتر، إلى أن التكلفة ستبلغ 247٫5 مليون جنيه مشيرًا إلى أن حصة مصر الجديدة من الأرض تبلغ %25.

يُذكر أن شركة التشييد للتطوير العقارى -إحدى شركات القابضة للتشييد- كان من المفترض أن تؤسس بالشراكة بين شركة المقاولات المصرية، وشركات المعادى، والنصر، ومصر الجديدة للإسكان، فيما تسعى “التشييد للتطوير” إقامة مشروع متنوع سكنى، وتجارى، وإدارى بمدينة العبور بتكلفة استثمارية تصل إلى 250 مليون جنيه للمرحلة الأولي.

ينقسم هيكل ملكية الشركة بين القابضة للتشيد والتعمير، بنسبة %72.25 ومصر للتأمين %0.89، و%0.578 لصالح المعادى للتنمية والتعمير.