مصر الجديدة تدرس بيع محفظة مديونيات بقيمة 827 مليون جنيه

أحمد علىتدرس شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، بيع محفظة مديونيات تخص عملاءها، بقيمة 827 مليون جنيه لأحد البنوك المحلية، كما تعتزم إطلاق مشروع جديد بمدينة «هليوبوليس الجديدة»، على مساحة 650 فدانا، بتكلفة استثمارية تتراوح بين 8-7 مليار جنيه.قال الدكتور وائل يوسف، نائب رئيس مجلس إدارة

أحمد على

تدرس شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، بيع محفظة مديونيات تخص عملاءها، بقيمة 827 مليون جنيه لأحد البنوك المحلية، كما تعتزم إطلاق مشروع جديد بمدينة «هليوبوليس الجديدة»، على مساحة 650 فدانا، بتكلفة استثمارية تتراوح بين 8-7 مليار جنيه.

قال الدكتور وائل يوسف، نائب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب للشئون المالية، إن الشركة تعتزم التفاوض مع عدد من البنوك خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى انه سيتم استغلال حصيلة تسييل محفظة المديونيات فى تمويل مشروعاتها المختلفة.

وكانت الشركة أعلنت فى ديسمبر الماضى، عن توقيع عقد حوالة مع بنك QNB الأهلى لمحفظة مديونيات مستحقة بمبلغ 394.5 مليون جنيه، بمعدل خصم %16.8، ووصل ما حصلته الشركة من البنك إلى 297.2 مليون جنيه.

وكشف يوسف فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن شركته تخطط لبدء تنفيذ عدة مشروعات خلال 2018 دون شراكة مع مطورين عقاريين، من بينها مشروع تطوير 650 فدان بـ«هليوبوليس الجديدة»، موضحًا أن الفترة الزمنية لتنفيذه ستستغرق من 6 إلى 7 سنوات.

وأضاف أن شركته ستطرح المشروع على مكاتب استشارية لإعداد المخطط العام، مشيرًا إلى احتمالية طرح وحداته للجمهور فى النصف الأول من العام المقبل.

وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب للشئون المالية بشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، أن التكلفة الاستثمارية المحتملة للمشروع ستتراوح بين 7 – 8 مليارات جنيه، سيتم تمويلها من خلال القدرات الذاتية وإيرادات الحجز المسبق.

وتابع أن من بين المشروعات المخطط بدء تنفيذها «Sun live» بالحى الرابع بمدينة «هليوبوليس الجديدة»، والذى تم فتح باب التسويق لمرحلته الأولى مؤخرا.

يُذكر أن مشروع «SUNVILLE» يقع فى الحى الرابع بمدينة هليوبوليس الجديدة، على مساحة 100 فدان، ويبلغ حجم استثماراته 2.5 مليار جنيه، فى حين تبلغ قيمة المبيعات المستهدفة 4 مليارات، وذلك على 5 سنوات من خلال 3 مراحل رئيسية.