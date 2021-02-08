«مصر الجديدة» تتلقى 6 طلبات لشراء قطعتى أرض بهليوبوليس الجديدة

تلقت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير 6 طلبات لشراء قطعتى أرض بمساحة 270 فدانا بالحى العشرين بمدينة هليوبوليس الجديدة واللتين من المتوقع بيعها بالمزاد العلنى منتصف الشهر الحالي.

وقال المهندس هشام أبو العطا رئيس الشركة القابضة للتشيد والبناء، إن الأرض تقع فى موقع متميز للغاية بالقرب من المركز الطبى العالمى والمحطة الرئيسية للقطار الكهربائي، رافضاً الكشف عن أسماء الشركات المتقدمة للشراء.

وأوضح – فى تصريحات خاصة لـ «المال» – أن قطعتى الأرض ستكونان آخر قطعتين يتم عرضهما بالمزاد العلنى من محفظة أراضى مصر الجديدة للإسكان، وأن الاتجاه القادم سيكون للشراكات مع مطورين عقاريين.

وأكد أن شركة مصر الجديدة للإسكان تمتلك حوالى 5500 فدان من المتوقع تنميتها على مدار 20 سنة، بالإضافة إلى الدخول فى شراء قطع أراض جديدة.

وكانت مصر الجديدة للإسكان والتعمير أعلنت مؤخراً عن طرح قطعتى أرض بمساحة 270 فدانا للبيع فى مزايدة علنية يوم 15 فبراير الجارى، موضحة فى إفصاح للبورصة أن الأرض تقع بالحى العشرين بمدينة هليوبوليس الجديدة.

وأضافت الشركة أن المزايدة ستتم بنظام المظاريف المغلقة مع إمكانية البيع جملة أو عن طريق التجزئة، وتقدم مصر الجديدة تسهيلات فى الشراء منها دفع %10 مقدم الثمن وتقسيط المبلغ على عشر سنوات.

وأعلنت «مصر الجديدة» فى وقت سابق عن بيع 15 قطعة أرض بمنطقة شيراتون بمصر الجديدة فى مزاد علنى 4 مارس بقيمة إجمالية 171 مليون جنيه.

وتمتلك «مصر الجديدة» محفظة أراضٍ ضخمة غير مستغَلّة تقدر قيمتها بحوالى 80 مليار جنيه، وفقًا لأسعار السوق بالمناطق المماثلة، وباعت قطع أراضٍ جديدة بمنطقة الشيراتون بمصر الجديدة، خلال مايو ويونيو الماضيين بقيمة 136.8 مليون جنيه و133 مليونا على التوالى فى إطار مزادات علنية.

كما باعت الشركة فى يناير الماضى 34 فدانًا بمدينة هليوبوليس الجديدة إلى شركة زهراء المعادى للاستثمار والتعميربقيمة إجمالية 481 مليون جنيه.

وعقدت «مصر الجديدة» شراكة مع «سوديك» خلال السنوات الماضية لتنمية 655 فدانًا، ووضعت خطة إستراتيجية لاستثمار 2048 فدانًا أخرى.