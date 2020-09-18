مصر الثاني عالميًا في مسابقة نادي القصة للأطفال بالصين

أعلنت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة فوز الطفل عبدالرحمن ماهر البالغ من العمر 11 عامًا، وأحد أبناء المركز القومى لثقافة الطفل بجائزة المركز الثاني عالمياً من نادي القصة بدولة الصين.

وفاز عبد الرحمن بالمركز الثاني ضمن 30 دولة شاركت فى المسابقة التي ينظمها نادى القصة story club بالصين، وتم تخصيص فعاليتها هذا العام للتوعية بمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وقالت عبد الدايم، في تصريح اليوم الجمعة، إن الجائزة تعد انتصارًا عالميًا جديدًا للثقافة المصرية في إبداعات الطفل المصري، خاصة أنها جاءت بعد منافسات مع متسابقين من 30 دولة.

مشيرة إلى خصوبة التربة الإبداعية فى مصر، والتى تزخر بالمواهب الواعدة القادرة على حفظ المكانة الرائدة للوطن إقليمياً وعالمياً.