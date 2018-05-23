مصر الثانية بين أكثر 5 دول نموا في حجم الواردات الصينية

إعداد - خالد بدر الدين: نشر مركز الدولة للمعلومات التابع للجنة الوطنية الصينية للتنمية والإصلاح «SICCNDRC» تقريرا هذا الأسبوع، حول التعاون التجارى بين الصين ودول مبادرة «الحزام والطريق»، تضمن قائمة بأكبر خمس دول نموا فى حجم الواردات الصينية خلال العام…

إعداد – خالد بدر الدين:



نشر مركز الدولة للمعلومات التابع للجنة الوطنية الصينية للتنمية والإصلاح «SICCNDRC» تقريرا هذا الأسبوع، حول التعاون التجارى بين الصين ودول مبادرة «الحزام والطريق»، تضمن قائمة بأكبر خمس دول نموا فى حجم الواردات الصينية خلال العام الماضى، والتى تصدرتها اليمن بنسبة نمو %300 تلتها مصر بأكثر من %100 مع دخول عدد كبير من المنتجات الزراعية المصرية إلى السوق الصينية.



وقالت وكالة «شينخوا» الصينية إن قائمة أكبر خمس دول نموا فى حجم الواردات الصينية، ضمت أيضاً تيمور الشرقية والمالديف والجبل الأسود على الترتيب، بينما يبلغ إجمالى حجم التجارة بين الصين ودول «الحزام والطريق» والبالغة71، منها 14 دولة عربية أكثر من 1.44 تريليون دولار فى العام الماضى، بزيادة نسبتها %13.4 مقارنة بعام 2016 أوما يعادل حوالى %36.2 من حجم تجارة الصين على مستوى العالم.

وأكد التقرير أن تعاون الصين مع الدول العربية يبرز بشكل واضح بين جميع البلدان، ويتقدم ويتطور بخطوات واسعة مع تحقيق نتائج مثمرة.

وكان من بين 71 دولة مشاركة فى المبادرة 12 دولة عربية تقع فى قارة آسيا، إلى جانب مصر والمغرب، ليشهد التعاون التجارى بين الجانبين الصينى والعربى حصادا وافرا.

ودخلت المملكة العربية السعودية ضمن قائمة أكبر 10 دول فى حجم الصادرات والواردات مع الصين، بإجمالى 50.04 مليار دولار لتحتل المركز العاشر.



وجاءت الإمارات العربية المتحدة ضمن قائمة أكبر 10 دول بالنسبة لحجم الصادرات الصينية، مع وصول حجم الصادرات الصينية إليها خلال العام الماضى إلى 28.74 مليار دولار، لتحتل المركز العاشر فى القائمة.





أما بالنسبة لحجم الواردات الصينية، فتحتل السعودية المركز السادس بين دول المبادرة، مع بلوغ إجمالى هذا الحجم إلى 31.74 مليار دولار، بزيادة %34.4 مقارنة بعام 2016 بينما أصبحت قطر أكبر دولة من حيث نموالتجارة مع الصين بنمو %45.8.



وبلغ حجم الصادرات والواردات بين الصين ودول غرب آسيا 233.24 مليار دولار فى 2017 بزيادة %14.3 مما يجعلها ثانى أكبر المناطق من حيث حجم التجارة مع الصين، بعد منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وقالت الخبيرة الروسية ناتاليا جريبوفا، رئيسة إدارة تخطيط وتطوير البحوث فى المعهد الروسى للدراسات الإستراتيجية، إن الصين لا تزال أكبر دولة نامية فى العالم، رغم اقتصادها الضخم وإنجازاتها الاجتماعية التى حققتها على مدار العقود الأربعة الماضية.



وأضافت أن الصين تعد فى كثير من النواحى دولة نامية ومتقدمة معا، لكنها لا تزال متأخرة عن الولايات المتحدة فى إجمالى الناتج المحلى، رغم أن مستوى بعض المدن الساحلية شرق الصين يمكن مقارنته بالمدن فى الدول ذات الاقتصادات المتقدمة، بينما يمكن مقارنة مستوى بعض المقاطعات الأفقر فى غرب البلاد بمثيلاتها فى الدول النامية.

وأبدت إعجابها بالنموالاقتصادى الصينى الذى سمح للبلاد بتحسين كبير فى معايير مستوى معيشة شعبها وانتشل ملايين الأشخاص من الفقر، واهتمامها الكبير بجودة نموها الاقتصادى، فبعد 40 عاما من الإصلاح والانفتاح حققت خلالها نموا غير مسبوق ساعدتها على التحول من دولة زراعية متخلفة إلى ثانى أكبر اقتصاد فى العالم، وأكبر مصدر للسلع التجارية ولكن نسبة الخدمات والاستهلاك فى إجمالى الناتج المحلى أقل من مثيلتها فى الدول المتقدمة، برغم زيادتها بمعدلات سريعة غير أنها استطاعت أن تتحول من مرحلة النمو الكمى، إلى مرحلة التنمية عالية الجودة وتحقيق نمومستدام فى المستقبل.



وكان شى جين بينج رئيس الصين قد أعلن عن مبادرة «الحزام والطريق» فى عام 2013 بهدف بناء طريق حرير عصر يربط الصين براً وبحراً بجنوب شرق اسيا ووسط اسيا والشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا وتعهدت حكومة بكين بتخصيص 126 مليار دولار لهذه المبادرة الطموحة.