مصر الثامن عالميا في سرعة إنترنت المحمول

محمود جمال أكد آدم كيتنج مدير عام المبيعات لشركة ookla لأبحاث الإنترنت في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، أن مصر تحتل المركز الثامن عالميا في سرعة انترنت المحمول قبل الأردن وجامايكا والأرجنتين. وقال إنه يوجد ١٠ ملايين شخص عالميا يختبرون سرعة الإنترنت يوميا علي موقع الشركة، بو

محمود جمال

أكد آدم كيتنج مدير عام المبيعات لشركة ookla لأبحاث الإنترنت في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، أن مصر تحتل المركز الثامن عالميا في سرعة انترنت المحمول قبل الأردن وجامايكا والأرجنتين.



وقال إنه يوجد ١٠ ملايين شخص عالميا يختبرون سرعة الإنترنت يوميا علي موقع الشركة،

بواقع 158 اختبارا لكل ثانية.

وأوضح كيتنج أن ookla تصنف ضمن أكثر ٣ مواقع إلكترونية تتم زياراتها حول العالم، مشيرا إلى أن الفتره من يوليو وحتي ديسمبر الماضي شهدت ارتفاعا في سرعة الإنترنت علي شبكات المحمول الثلاث بمصر من ١٣.٤ ميجابايت إلي ١٥.٤ ميجابايت لكل ثانية.



وأضاف أن خدمة speedtest المملوكة للشركة تقوم باختبار ٦٠ ألف جيجابيت كل ثانية.

