مصر الثالث عالميا في تصدير البصل المجفف

المرسي عزتقال تقرير حديث للمجلس التصديري للصناعات الغذائية برئاسة هاني برزي إن مصر احتلت المركز الثالث عالمياً فى تصدير البصل المجفف فى 2017 بقيمة 35.5 مليون دولار تمثل 9.5% من إجمالى الصادرات العالمية للبصل المجفف والتى بلغت 371 مليون دولار، وذلك وفقاً لبيانات مركز التجارة العالمية التابع للأمم

المرسي عزت

قال تقرير حديث للمجلس التصديري للصناعات الغذائية برئاسة هاني برزي إن مصر احتلت المركز الثالث عالمياً فى تصدير البصل المجفف فى 2017 بقيمة 35.5 مليون دولار تمثل 9.5% من إجمالى الصادرات العالمية للبصل المجفف والتى بلغت 371 مليون دولار، وذلك وفقاً لبيانات مركز التجارة العالمية التابع للأمم المتحدة ITC-UN.

وتأتى مصر فى المرتبة الثالثة بعد الولايات المتحدة الأمريكية ثم الهند، وتأتى مصر فى الترتيب قبل ألمانيا، ماليزيا، الصين، فرنسا، إسبانيا، بلجيكا وباقى دول العالم.

وبلغت كمية البصل المجفف المصرى المصدر فى 2017 حوالى 15 ألف طن، وتأتى هولندا فى قائمة أهم الدول المستوردة للبصل المجفف المصرى فى 2017 بقيمة 15.3 مليون دولار تمثل 43% من إجمالى صادرات البصل المجفف المصرى، يليها ألمانيا بقيمة 5.1 مليون دولار، اليابان 4.7 مليون دولار، البرازيل بقيمة 1.2 مليون دولار، ساحل العاج بقيمة 1.1 مليون دولار، كرواتيا 1 مليون دولار، بلجيكا بقيمة 1 مليون دولار.

