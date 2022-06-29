مصر الثالثة بتقرير العلامات التجارية الأعلى قيمة فى أفريقيا لعام 2022 (تفاعلي)

احتلت مصر المركز الثالث بتقرير مؤسسة براند فاينانس لتقييم العلامات التجارية الأعلى قيمة فى أفريقيا لعام 2022، بعد أن شاركت 13 علامة تابعة لمؤسسات وشركات محلية، بقيمة إجمالية بلغت 3.1 مليار دولار أمريكي، لتستحوذ على حصة تصل إلى 6.2% من إجمالى قيمة أعلى 150 علامة تجارية فى القارة السمراء لهذا العام.

وقفزت إجمالى العلامات التجارية لمصر هذا العام بنسبة تصل تتعدي 42%.

وبلغت القيمة الإجمالية للعلامات التجارية الـ 13 المشاركة هذا العام 3.1 مليار دولار، مقابل 2.2 مليار دولار فى عام 2021.

أوراسكوم للإنشاءات الأعلى في مصر

تربعت أوراسكوم للانشاءات على قمة العلامات التجارية الأعلى قيمة فى مصر هذا العالم بقيمة بلغت 558 مليون دولار.

الجراف التفاعلي التالي يوضح ترتيب الشركات المصرية الأعلى قيمة للعلامة التجارية هذا العام:

جنوب أفريقيا فى الصدارة

تربعت جنوب أفريقيا على قمة الدول الأفريقية المشاركة فى قائمة أعلى 150 علامة تجارية من حيث القيمة فى القارة بإجمالى 83 علامة، بقيمة تصل إلى 36.9 مليار دولار، بحصة تقدر بـ 73.5%.

وجاءت نيجيريا فى المركز الثاني بعد أن شاركت بـ 19 شركة ومؤسسة فى قائمة العلامات التجارية الأعلى قيمة فى أفريقيا لهذا العام، بقيمة إجمالية تصل إلى 3.2 مليار دولار، بحصة تقدر بـ 6.4%.

الجراف التفاعلي التالي ويوضح ترتيب الدول الأفريقية الأعلى مساهمة فى قائمة أعلى 150 علامة تجارية فى أفريقيا لهذا العام:

الجراف التفاعلي التالى يوضح ترتيب الدول وفقًا للقيمة الإجمالية للعلامات التجارية الأعلى قيمة آخر 3 سنوات:

%25 نموًا فى بقيمة العلامات التجارية الأعلى قيمة

أشار تقرير براند فاينانس إلى نمو القيمة الإجمالية لأعلى 150 علامة تجارية فى أفريقيا هذا العام بنسبة تصل إلى 25.5%.

وقفزت القيمة الإجمالية للعلامات التجارية بالقارة السمراء هذا العام إلى 50.2 مليار دولار، مقارنة مع عام 2021 والتى سجلت 40 مليار دولار.

قطاع البنوك فى الصدارة

شارك ما يقرب من 34 بنكًا فى أفريقيا بقائمة أعلى 150 علامة تجارية فى أفريقيا لعام 2022، بقيمى إجمالية تصل إلى 13 مليار دولار، ليستحوذ على حصة تصل إلى 26% من القيمة الإجمالية للعلامات.

وجاءت شركات الإتصالات فى المركز الثاني بعد مشاركة 21 علامة تجارية بقائمة الـ 150، بقيمة إجمالية تصل إلى 10.6 مليار دولار.

الجراف التفاعلي التالي يوضح تصنيف الشركات الأفريقية الأعلى قيمة للعلامة التجارية وفقًا للنشاط الاقتصادي:

«إم تي إن» الأعلى قيمة فى أفريقيا للعام الثالث على التوالي

حافظت مجموعة إم تي إن للاتصالات المحمولة ‏الجنوب أفريقية على مركز الصدارة فى قائمة أعلى العلامات التجارية فى القارة السمراء للعام الثالث على التوالي.

وبلغت قيمة العلامة التجارية للمجموعة 4,05 مليار دولار هذا العام، مقارنة مع قيمتها العام الماضى، والتى بلغت 2,7 مليار دولار.

وتجدر الإشارة إلى أن جنوب أفريقيا تهيمن على المركز العشرة الأولى فى قائمة العلامات التجارية الأعلى قيمة بالقارة.

الجراف التفاعلي التالي يوضح ترتيب الشركات الأعلى قيمة للعلامة التجارية فى أفريقيا خلال الفترة من 2020 وحتى 2022.