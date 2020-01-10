مصر التاسع عالميًا في عدد مستخدمي فيسبوك (خريطة تفاعلية)

احتلت مصر المركز التاسع عالميًا، خلال أكتوبر الماضي، في عدد مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بنحو 38 مليون مستخدم.

وبحسب الإحصائيات الصادرة عن مؤسسة statista للأبحاث التسويقية، تصدرت الهند قائمة أكثر الدول استخدامًا للفيس بوك بـ 269 مليون مستخدم، تلتها أمريكا بـ 183 مليونًا.

وحلت أندونيسيا فى المركز الثالث بـ 123 مليون مستخدم، ثم البرازيل بـ 120 مليونً، أعقبها المكسيك خامسًا بـ 82 مليونًا.

وجاءت الفلبين فى المركز السادس بـ 68 مليون مستخدم، ثم فيتنام بـ 59 مليونًا، مقابل 47 مليون لتايلاند، و38 لمصر.

وحصدت تركيا المركز العاشر بـ 37 مليون مستخدم.