مصر التاسعة عربيًا والـ 90 عالميًا فى تصدير السيارات عام 2021 (تفاعلي)

احتلت مصر المركز التاسع عربيًا، والـ 90 عالميًا فى قائمة الدول الأعلى تصديرًا للسيارات فى العالم خلال عام 2021، بعد أن بلغت صادراتها من السيارات الملاكي ما يقرب من 3.2 مليون دولار، بمعدل نمو 4.6% مقارنة بعام 2020، وذلك وفقًا لموقع worldstopexports.

ويعرف على أن موقع أبحاث كندى مستقل يهتم بأخبار واتجاهات السوق العالمية، والفرص التصديرية عبر الاهتمام والتركيز على أكبر وأسرع البلدان المصدرة والمستوردة.

كما يهتم موقع WTEx بنشر العديد من الدراسات، والأبحاث، والتقارير الرقمية والإحصائية حول الموضوعات التصديرية المهمة، ورصد ومراقبة نبض وحركة التجارية العالمية فى كل من السلع والخدمات فى كل دول العالم.

واستحوذت مصر على حصة تمثل 0.1% من إجمالى صادرات الدول العربية من السيارات خلال العام الماضي.

وتملك مصر العديد من مصانع السيارات والتى تتولى عمليات تجميع عدد من العلامات العالمية مثل هيونداي، وتويوتا، ومرسيدس وغيرها.

ترتيب الدول العربية الأعلى تصديرًا للسيارات

تربعت المغرب، أكبر منتج للسيارات فى المنطقة، على قمة الدول العربية الأعلى تصديرًا للسيارات فى عام 2021، بقيمة تصل إلى 4.2 مليار دولار.

واستحوذت المغرب بمفردها على حصة تمثل 92.1% من إجمالى صادرات الدول العربية من سيارات الركوب العام الماضى.

وبلغت إجمالى صادرات الدول العربية من المركبات الملاكي 4.57 مليار دولار أمريكي.

وجاءت الإمارات فى المركز الثاني بعد أن تمكنت من تصدير سيارات بقيمة 324.5 مليون دولار، بحصة تصل إلى 7.1% من الإجمالى العربي.

فيما استحوذت باقي الدول العربية على حصة تقدر بـ 0.8% من إجمالى صادرات الدول العربية من المركبات الملاكي العام الماضى.

صادرات العالم من السيارات ترتفع رغم نقص الرقائق

أظهرت البيانات الصادرة عن WTEx نمو صادرات العالم من السيارات فى عام 2021 بنسبة تصل إلى 10.3%، لتقفز إلى 710.4 مليار دولار أمريكي.

وتأتى الزيادة فى الوقت الذى تعاني فيه صناعات المركبات فى العالم من أزمات كبيرة من بينها نقص الرقائق الالكترونية.

وتسببت تلك الأزمة والتى اندلعت العام الماضى فى إعلان كبار مصنعو المركبات فى العالم عن خفض مستويات الإنتاج على رأسها تويوتا وغيرها من العلامات التجارية.

وبلغت صادرات العام من سيارات الركوب خلال عام 2020 ما يقرب من 643.9 مليار دولار

أوروبا تستحوذ على 55% من صادرات السيارات

باعت الدول الأوروبية العام الماضى سيارات ركوب للعالم بقيمة بلغت 387.5 مليار دولار، لتستحوذ على ما يقرب من 55% من صادرات العالم.

وحلت آسيا فى المركز الثاني بحصة سوقية تصل إلى 26%، فيما جاءت أمريكا الشمالية فى المركز الثالث بحصة 17.4%.

وتمكنت أفريقيا من اقتناص المركز الرابع فى القائمة بحصة 1.4%، فيما جاءت أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي فى المركز الخامس بحصة 0.7%.

5 دول تستحوذ على أكثر من نصف صادرات العالم من السيارات

تمكنت 5 دول من الاستحواذ على أكثر من نصف صادرات العالم من السيارات فى عام 2021 وهي ألمانيا واليابان والولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية والمكسيك.

وتمكنت الدول العشر الأكبر تصديرًا للسيارات الملاكي فى العالم من الاستحواذ على حصة تمثل أكثر من 72% من إجمالى تجارة العالم.

الخريطة التفاعلية توضح صادرات كافة دول العالم من سيارات الركوب خلال عام 2021.