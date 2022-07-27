مصر التاسعة عربيًا والـ 27 عالميًا فى إنتاج النفط نهاية 2021 (تفاعلي)

احتلت مصر المركز التاسع عربيًا والـ 27 عالميًا فى إنتاج النفط بنهاية العام الماضى، بعد أن تراجعت معدلات الإنتاج اليومي بنسبة تصل إلى 1.3%، لتهبط إلى 608 آلاف برميل يوميًا، مقارنة مع عام 2020، والتى سجلت 616 ألف برميل يوميًا، وفقًا للبيانات الصادرة عن «بي بي – BP».

إنتاج العالم من النفط يرتفع 1.6% فى 2021

وأشارت بيانات BP إلى نمو إنتاج العالم من النفط العام الماضى بمعدل يصل إلى 1.6%، ليقفز إلى 89.9 مليون برميل يوميًا، مقابل 88.5 مليون برميل فى عام 2020.

الجراف التفاعلى التالى يوضح تطور إنتاج العالم من النفط خلال الفترة من 1965 وحتى نهاية 2021:

الجراف التفاعلى التالى يوضح تطور إنتاج قارات العام من البترول يوميًا على نصف قرن:

الشرق الأوسط يستحوذ على أكثر من ثلث إنتاج العالم من النفط

تمكنت دول الشرق الأوسط من الاستحواذ على حصة تصل إلى ثلث إنتاج العام من البترول بنهاية العام الماضى.

وارتفاع إنتاج دول الشرق الأوسط من النفط العام الماضى بنسبة تصل إلى 2%، ليقفز إلى 28.2 مليون برميل يوميًا، بحصة تمثل 31.3% من الإنتاج العالمي.

وجاءت أمريكا الشمالية فى المركز الثاني فى قائمة الأقاليم والقارات الأعلى إنتاجًا للنفط فى العالم بعد نمو الإنتاج اليومي فى عام 2021 بنسبة تصل إلى 1.9%، ليقفز إلى 23.9 مليون برميل.

وجاءت رابطة الدول المستقلة CIS فى المركز الثالث بعد أن تمكنت من الاستحواذ على حصة تصل إلى 15.4% من الإجمالى العالمي.

الجراف التفاعلي التالي يوضح الإنتاج الإجمالي لقارات وأقاليم العالم من النفط يوميًا خلال عامي 2020 و2021:

الجراف التفاعلي التالي يوضح إنتاج كل دولة وفقًا للقارة والإقليم التابع لها من النفط يوميًا خلال عام 2021

وفيما يلى ترتيب دول العالم الأعلى إنتاجًا للنفط خلال عام 2021:

الولايات المتحدة الأمريكية

تربعت الولايات المتحدة الأمريكية على قمة الدول الأعلى إنتاجًا للنفط نهاية العام الماضي بالتزامن مع الزيادة الطفيفة فى معدلات الإنتاج والتى سجلت 0.8%.

وتمكنت الولايات المتحدة الأمريكية من إنتاج 16.6 مليون برميل من النفط فى عام 2021، مقابل 16.5 مليون برميل فى عام 2020.

واستحوذت الولايات المتحدة الأمريكية على حصة تصل إلى 18.5% من إجمالى الإنتاج العالمي من النفط بنهاية العام الماضى.

السعودية

حلت السعودية فى المركز الثاني فى قائمة الدول الأعلى إنتاجًا للنفط العام الماضي على الرغم من تراجع معدلات الإنتاج اليومي 0.8%.

وأنتجت السعودية ما يقرب من 10.9 مليون برميل من النفط يوميًا فى عام 2021، مقابل 11 مليون برميل فى العام الأول من وباء كورونا.

واقتنصت السعودية حصة تصل إلى 12.2% من إجمالى الإنتاج العالمي من النفط بنهاية العام الماضى.

روسيا

استحوذت روسيا على المركز الثالث فى قائمة الدول الأعلى إنتاجًا للنفط فى عام 2021، بعد نمو معدلات الإنتاج بنسبة 2.6%.

وبلغ إنتاج روسيا من النفط فى عام 2021 مايقرب من 10.9 مليون برميل، مقابل 10.7 مليون برميل فى عام 2020.

وقدرت حصة روسيا من إجمالى إنتاج العالم من النفط بـ 12.2%.

كندا

اقتنصت كندا المركز الرابع فى قائمة الدول الأعلى إنتاجًا للنفط العام الماضى، بطاقة 5.4 مليون برميل يوميًّا، بزيادة 5.8% عن عام 2020.

بلغت حصة كندا 6% من الإنتاج العالمى للبترول فى العام الحالى بنهاية العام الماضى.

العراق

جاءت العراق فى المركز الخامس بقائمة الدول الأعلى إنتاجًا يوميًّا من النفط، بطاقة تصل إلى 4.1 مليون برميل، بتراجع 0.3 عن معدلات 2020.

واستطاعت العراق اقتناص حصة تصل إلى 4.6% من الإنتاج اليومى فى العالم من خام البترول.

الصين

حصلت الإمارات على المركز السادس فى قائمة الدول الأعلى إنتاجًا للنفط خلال العام الماضى، بطاقة إنتاجية يومية تصل إلى 4 ملايين برميل تقريبًا، بزيادة تصل إلى 2.4% مقارنة بالعام الأول من الوباء.

وتمكنت الصين من الاستحواذ على حصة تصل إلى 4.4% من الإنتاج العالمي للنفط بنهاية 2021.

الإمارات

جاءت الإمارات فى المركز السابع بالقائمة بعد أن تمكنت من إنتاج 3.7 مليون برميل يوميًا من النفط، بتراجع 0.4.

وحصلت الإمارات على حصة قدرت نسبتها بـ 4.1% من الإنتاج العالمى.

إيران

استحوذت إيران على المركز الثامن بين الدول الأعلى إنتاجًا لخام النفط فى العالم بنهاية 2021، بطاقة بلغت 3.6 مليون برميل يوميًّا، بزيادة تصل إلى 17.4%

واستحوذت إيران على حصة تقدر بـ 4% من الإنتاج اليومي العالمي من خام النفط.

إنتاج النفط فى إيران

البرازيل

أظهر تقرير bp استحواذ البرازيل على المركز التاسع فى قائمة الدول الأعلى إنتاجًا للنفط عالميًّا خلال 2021، بعد أن تمكنت من إنتاج 2.98 مليون برميل يوميًا من النفط، بتراجع 1.4%.

وقدرت حصة البرازيل من الإنتاج العالمي بـ 3.3%.

الكويت

تمكنت الكويت من اقتناص المركز العاشر فى قائمة الدول الأعلى إنتاجًا يوميًّا من النفط، بطاقة تصل إلى 2.7 مليون برميل.

واستحوذت الكويت على حصة تصل إلى 3% من الإنتاج اليومي من النفط فى العالم بنهاية 2021.

10 دول تستحوذ على أكثر من 70% من إنتاج دول العالم من النفط

تمكنت أكبر 10 دول إنتاجًا للنفط فى العالم من الاستحواذ على حصة تصل إلى 72.3% من الإجمالى العالمي، فيما بلغت حصة باقي الدول 27.7%.

الجراف التفاعلي التالي يوضح الدول الأكثر هيمنه على الإنتاج اليومي من النفط عالميًا خلال عام 2021:

إنتاج الدول العربية من النفط يرتفع 2.9%

صعد إنتاج الدول العربية اليومي من النفط العام الماضى بنسبة تصل إلى 2.9%، ليسجل 27.8 مليون برميل، مقابل 27.1 مليون برميل فى عام 2020.

الجراف التفاعلي التالى يوضح الدول العربية الأعلى إنتاجًا للنفط خلال عامي 2020 و2021.

يوضح الجراف التفاعلى التالى ترتيب الدول العربية الأعلى إنتاجًا للنفط على مدار نصف قرن:

الجراف التفاعلي التالي يوضح ترتيب الدول الأفريقية الأعلى إنتاجًا للنفط يوميًا خلال نصف قرن: