مصر الأولى في الأكثر جذبا للاستثمار بإفريقيا

احتلت مصر المركز الأول فى أكثر الدول جذبا للاستثمار على مستوى القارة الافريقية، وفق تقرير “أين تستثمر فى إفريقيا لعام 2018؟” الصادر عن بنك “راند ميرشنت”، بالمقارنة بالمركز الثانى خلال العام الماضى.

وتحل مصر بذلك محل دولة جنوب أفريقيا للمرة الأولى منذ إصدار المؤشر، وذلك بعد حصول مصر على درجات تصنيف أعلى فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادى والاستثماري، وجهود الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى فى تحسين بيئة الاستثمار والاعمال، والاصلاحات التشريعية والمؤسسسية التى قامت بها الوزارة خلال الفترة الماضية، وإصدار قانون الاستثمار الجديد، وموافقة مجلس الوزراء على اللائحة التنفيذية للقانون، وقانون التأجير التمويلى والتخصيم، وتعديلات قانونى الشركات وسوق رأس المال.

وذكر التقرير، أن جنوب إفريقيا جاءت فى المركز الثانى، وقد جاءت المغرب فى المركز الثالث فى التصنيف، بينما انتزعت إثيوبيا المركز الرابع من غانا، لتحل الأخيرة فى المركز الخامس.

وارتفعت صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر فى مصر خلال الربع الرابع من العام المالي 2016/2017 بنسبة 29% لتبلغ نحو 1.35 مليار دولار مقارنة بنحو 1.05 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي 2015/2016، وبذلك ارتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام المالي 2016/2017 بنسبة 14.5%، ليبلغ 7.9 مليار دولار.

فيما ارتفعت الاستثمارات الجديدة خلال العام المالي 2016/2017 (الشركات الجديدة التي تم تأسيسها + التوسعات في الشركات القائمة) بنسبة 24% لتبلغ نحو 17235 شركة مقارنة بنحو 13924 شركة خلال العام المالي 2015/2016.، وذلك نتيجة ارتفاع عدد الشركات الجديدة التي تم تأسيسها خلال العام المالي 2016/2017 بنسبة 26% ليبلغ نحو 15200 شركة مقارنة بنحو 12084 شركة خلال العام المالي 2015/2016، كما ارتفعت عدد الشركات التي شهدت توسعات خلال العام المالي 2016/2017 بنسبة 10.5% ليبلغ نحو 2035 شركة مقارنة بنحو 1840 شركة خلال العام المالي 2015/2016.، الأمر الذي يعكس تزايد ثقة المستثمرين في رؤية وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، الخاصة بتشجيع مناخ الاستثمار في مصر.

ويعمل مؤشر جاذبية الاستثمار ، التابع لمؤسسة أر إم بي' على قياس مستوى النشاط الاقتصادي للدولة على أساس السهولة النسبية لممارسة الإعمال بها، و احتلت جنوب إفريقيا مركز الصدارة في جميع الإصدارات الست السابقة من التقرير .