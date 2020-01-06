مصر الأولى فى خدمات التعهيد بالشرق الأوسط وأفريقيا

خلال العام الماضى.. متفوقة على إسرائيل وتركيا والمغرب وجنوب أفريقيا

احتلت مصر المركز الأول فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا خلال العام الماضى فى مؤشر مؤسسة الاستشارات التسويقية « إيه تى كيرنى « لأفضل مواقع تقديم خدمات التعهيد «outsourcing» عالميا متفوقة على 8 دول هى الإمارات العربية المتحدة والمملكة المغربية وتركيا وإسرائيل وجنوب أفريقيا وكينيا وغينيا وموريشيوس.

وحصلت مصر على الترتيب الرابع عشر عالمياً بنسبة %5.56 على المؤشر من بين 50 دولة موزعة على قارات العالم.

ومؤشر» GSLI» الصادر عن « إيه تى كيرنى « هو اختصار لـ «Global Services Location Index» ويستند على 4 معايير لتقييم الأسواق المختلفة، تشمل الجاذبية المالية وتوافر الكوادر البشرية المؤهلة وبيئة الأعمال المناسبة والاستجابة للمتغيرات الرقمية.

وحصدت الإمارات المركز 23 عالميا بنسبة 5.35 %، تلتها موريشيوس فى المرتبة 30 بنحو 5.24 %، والمملكة المغربية بالمركز 36 بنسبة %5.12.

وحلت تركيا فى المركز 39 بنسبة %5.06، تلتها كينيا فى المرتبة 43 بنحو %4.38، ثم غينيا بالمركز45 بنسبة %4.84، وجنوب أفريقيا بالمركز 49 بنسبة %4.55، بينما تذيلت إسرائيل الترتيب بنحو %4.39.

وبحسب تقرير إنجازات وزارة الاتصالات، حققت مصر خلال 2019 صادرات رقمية من خدمات التعهيد وبرامج السوفت وير بلغت 3.6 مليار دولار مقابل 3.2 مليار فى 2018.

على صعيد آخر، استحوذت الاقتصاداات الآسيوية على المراكز السبعة الأولى، وتصدرت الهند المؤشر بنسبة %7.06 تلتها الصين بنحو %6.49، وماليزيا ثالثا بنحو 6.15 % أعقبها إندونيسيا وفيتنام بنسبة %6.02 و %5.88 على التوالى.

وظهرت الولايات المتحدة الأمريكية للمرة الأولى فى قائمة العشرة الكبار بعدما قفزت 16 مركزا عن 2018، تزامنا مع ظهور أسواق ناشئة جديدة بمنطقة أوروبا الشرقية مثل التشيك وبولندا والمجر، واشتعال المنافسة بين دول أمريكا اللاتينية وتحديدا أسواق البرازيل والمكسيك وكولومبيا. ويعطى مؤشر Atkearney نسب لمكوناته الأربع بواقع %35 للجاذبية المالية و%25 لتوافر المهارات البشرية ومثلها لبيئة الأعمال و%15 للاستجابة للمتغيرات .