مصر الأولى على مستوى الشرق الأوسط في مسابقة البحوث التابعة لـ «CFA»

حصدت مصر المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مسابقة البحوث 2023 التابعة للجمعية المصرية لخبراء الاستثمار بعد فوز الجامعة البريطانية على 11 فريقا جامعيا من 9 دول عربية، بالإضافة لقبرص وتركيا.

وأعلنت الجمعية المصرية لخبراء الاستثمار عن أن جامعة عين شمس جاءت ضمن المراكز الأولى لتصحب البريطانية إلى التصفيات نصف النهائية الإقليمية على مستوى منطقتي أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا المقرر انعقادها خلال يومي 6 و 7 أبريل 2023.

وكانت المسابقة قد أقيمت أمس الجمعة في دبي من قبل منظمتي CFA Society Emirates و”CFA Society Jordan”؛ إذ شاركت بها جامعات من السعودية والإمارات والبحرين والكويت ولبنان والأردن وقبرص وتركيا إضافة إلى الجامعتين المصريتين.

يذكر أن كلًا من جامعتي “عين شمس” والبريطانية” تأهلتا للمنافسة على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعد فوزهما محليًا في مسابقة البحوث التي استمرت لمدة 4 أشهر بمشاركة 26 جامعة وانتهت في 11 فبراير الماضى بتصدر الأولى الجامعات المصرية تليها الثانية.

ومن المقرر إقامة التصفيات النهائية الإقليمية خلال يومي 13 و 14 أبريل 2023، والنهائي العالمي في 3 مايو 2023.