مصر الأولى عربيًا والثالثة عالميًا في تصدير البرتقال خلال عام 2021 (تفاعلي)

احتلت مصر المركز الأول عربيًا، والثالث عالميًا فى تصدير البرتقال لعام 2021، بعد أن بلغت قيمة صادراتها 714 مليون دولار، بمعدل نمو 10.1% مقارنة بعام 2020، وذلك وفقًا لموقع worldstopexports.

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صادرات مصر من البرتقال

واستحوذت مصر على حصة تصل إلى 13.3% من إجمالى صادرات العالم من البرتقال بنهاية العام الماضى.

كما بلغت حصة مصر من إجمالى صادرات الدول العربية من البرتقال ما يقرب من 89.3%.

إسبانيا فى الصدارة

وتربعت إسبانيا على قمة دول العالم الأعلى تصديرًا للبرتقال فى العالم العام الماضى، بعد أن سجلت ما يقرب من 1.4 مليار دولار.

واستحوذت إسبانيا على حصة تصل إلى 26.9% من إجمالى صادرات العالم من البرتقال بنهاية 2021.

وجاءت جنوب أفريقيا فى المركز الثاني بعد أن تمكنت من تصدير برتقال بقيمة تصل إلى 808 ملايين دولار، بحصة تصل إلى 15.1% من الإجمالى العالمي.

فيما جاء مصر فى المركز الثالث فى القائمة كما تمت الإشارة سابقًا.

أما المركز الرابع، فجاء من نصيب الولايات المتحدة الأمريكية جيث بلغت صارداتها من البرتقال 606 ملايين دولار، بحصة تصل إلى 11.3% من الإجمالى العالمي.

وهيمنت «هولندا» على المركز الخامس بعد أن صدرت برتقالًا بقيمة 284 مليون دولار، بحصة تقدر بـ 5.3% من الإجمالى العالمي.

الجراف التفاعلي التالى يوضح أكبر 10 دول تصديرًا للبرتقال بنهاية عام 2021.

وتجدر الإشارة إلى أن أكبر 10 دول تصديرًا للبرتقال فى العالم تهيمن على حصة تصل إلى 86% من الإجمالى العالمي.

800 مليون دولار صادرات الدول العربية من البرتقال

وتمكنت 7 دول عربية من المشاركة فى قائمة الدول المصدرة للبرتقال لعام 2021، بقيمة إجمالى اقتربت من حاجز 800 مليون دولار.

وهيمنت مصر على مركز الصادرة بعد أن بلغت حصتها السوقية من إجمالى صادرات الدول العربية 89.3%.

3.5% تراجعًا فى صادرات العالم من البرتقال

وأشار موقع WTEx إلى أن صادرات دول العالم من البرتقال هبطت العام الماضى بنسبة تصل إلى 3.5%، لتتراجع إلى 5.4 مليار دولار.

وأوضح التقرير أن أكبر 5 دول تصديرًا للبرتقال فى العالم وهي إسبانيا، وجنوب أفريقيا، ومصر، والولايات المتحدة الأمريكية، وهولندا استحوذت على حصة تصل إلى 72% من إجمالى صادرات العالم.

وهيمنت قارة أوروبا على مركز الصادرة فى قائمة الأقاليم الأعلى تصديرًا للبرتقال العام الماضي بقيمة تصل إلى 2.3 مليار دولار، بحصة تصل إلى 42.6% من الإجمالى العالمي.

وجاءت أفريقيا فى المركز الثاني بعد أن استحوذت على حصة تصل إلى 30.5%، والمركز الثالث لصالح أمريكا الشمالية بحصة 11.8%.

أما آسيا فاكتفت بحصة تقدر بـ 7.9% من الإجمالى العالمي من صادرات البرتقال العام الماضي، أما باقي الأقاليم بلغت حصتها 7.2%.