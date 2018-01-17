مصر الأولى عربيًا في الطاقة المتجددة باستثمارات تفوق المليار دولار

عمر سالمحلت مصر في المركز الأول عربيًا والثامن عالميًا على قائمة بلومبرج لأبحاث تمويل الطاقة الجديدة السنوية لعام 2017، ومن حيث الدول الأكثر استثمارًا في الطاقة النظيفة عام 2017، والتي استثمرت أكثر من مليار دولار أمريكي.وأفاد التقرير الصادر، اليوم الأربعاء، أن مصر استثمرت 2.6 مليار دولار في

عمر سالم



حلت مصر في المركز الأول عربيًا والثامن عالميًا على قائمة بلومبرج لأبحاث تمويل الطاقة الجديدة السنوية لعام 2017، ومن حيث الدول الأكثر استثمارًا في الطاقة النظيفة عام 2017، والتي استثمرت أكثر من مليار دولار أمريكي.

وأفاد التقرير الصادر، اليوم الأربعاء، أن مصر استثمرت 2.6 مليار دولار في الطاقة النظافة، خصوصًا في توليد الطاقة الشمسية الكهروضوئية، بزيادة بنسبة 495٪، ليصبح عامًا قياسيًا في الاستثمارات بهذا القطاع.

وأضاف أن قائمة الدول التي استثمرت أكثر من مليار دولار في الطاقة النظيفة عام 2017، شملت الهند بقيمة 11 مليار دولار أمريكي، بانخفاض بنسبة 20٪ مقارنة مع عام 2016، والبرازيل 6.2 مليار دولار أمريكي، بزيادة بنسبة 10٪، وفرنسا 5 مليارات دولار أمريكي، بزيادة بنسبة 15٪، والسويد 4 مليارات دولار أمريكي، بزيادة بنسبة 109٪، وهولندا 3.5 مليار دولار أمريكي، بزيادة بنسبة 30٪، وكندا 3.3 مليار دولار أمريكي، بزيادة بنسبة 45٪.

وجاءت كوريا الجنوبية بعد ذلك بقيمة 2.9 مليار دولار أمريكي، بزيادة بنسبة 14٪، ومصر 2.6 مليار دولار أمريكي، بزيادة بنسبة 495٪، وإيطاليا 2.5 مليار دولار أمريكي، بزيادة بنسبة 15٪، وتركيا 2.3 مليار دولار أمريكي، بانخفاض بنسبة 8٪، والإمارات 2.2 مليار دولار أمريكي، بزيادة بنسبة 23 ضعفًا، والنرويج 2 مليار دولار أمريكي، بانخفاض بنسبة 12٪.

وضمت القائمة الأرجنتين 1.8 مليار دولار أمريكي، بزيادة بنسبة 777٪، وسويسرا 1.7 مليار دولار أمريكي، بانخفاض بنسبة 10٪، وشيلي 1.5 مليار دولار أمريكي، بزيادة بنسبة 55 ٪، والنمسا 1.2 مليار دولار أمريكي، بزيادة بنسبة 4٪، وإسبانيا 1.1 مليار دولار أمريكي، بزيادة بنسبة 36٪، وتايوان 1 مليار دولار أمريكي، بانخفاض بنسبة 6٪، وإندونيسيا 1 مليار دولار أمريكي، بزيادة بنسبة 71٪.