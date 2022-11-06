مصر الأولى عربيا فى إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة بسعة 3.5 جيجاوات

تسير دول عربية بخطى حثيثة لتنمية قدراتها في مجال طاقة الرياح والطاقة الشمسية على مستوى المرافق بأكثر من 500% بحلول عام 2023 وفقا لتقرير أصدرته منظمة جلوبال انيرجي مونيتور Global Energy Monitor.

وبحسب التقرير فإن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تمتلك قدرات هائلة لإقامة مشاريع عملاقة لإنتاج طاقة الرياح والطاقة الشمسية لما تتمتع به من مناخ موات وأجواء مشمسة معظم العام.

وذكرت شبكة ” سى إن إن” الأمريكية أن دولا عربية تخطط لأكثر من 73 جيجاوات من مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح على نطاق المرافق، وهي زيادة بأكثر من خمسة أضعاف في السعة الحالية، والتي ستمثل جنبًا إلى جنب مع المشاريع التشغيلية 91% من أهداف جامعة الدول العربية للطاقة المتجددة 2030.

تأتي دولة الإمارات العربية المتحدة على رأس قائمة الدول العربية الأكثر إنتاجا للكهرباء من الطاقة الشمسية، حيث تنتج محطات الطاقة الشمسية بها 2.6 جيجاوات من الكهرباء.

وتحتل مصر قائمة الدول العربية الأكثر إنتاجا للكهرباء من طاقة الرياح بنحو 1.6 جيجاوات. فيما تنتج مصر 1.9 جيجاوات من الكهرباء من محطات الطاقة الشمسية. وإجمالي إنتاج مصر من الكهرباء من كليهما يضعها على صدارة قائمة الدول العربية بسعة إنتاجية تبلغ 3.5 جيجاوات.

وبفضل استثماراتها العملاقة في إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية تحتل دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الثانية في إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، يليها المغرب في المرتبة الثالثة بنحو 1.9 جيجاوات، والأردن في المرتبة الرابعة بنحو 1.7 جيجاوات.

وبينما تعتبر مصر والإمارات والمغرب والأردن أولى الدول العربية التي بادرت بإنشاء محطات إنتاج كهرباء من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، فتسعى كل من عُمان والجزائر والكويت للحاق بهم لتحتل بدورها المراتب الأولى في الإنتاج المتوقع للطاقة الشمسية وطاقة الرياح في المستقبل القريب.