مصر الأولى عالميا في تصدير الفراولة

أفاد تقرير صادرعن مركز التجارة العالمية التابع للأمم المتحدة بأن مصر احتلت المركز الأول عالمياً فى تصدير الفراولة المجمدة من حيث الكميات المصدرة والتي بلغت 140 ألف طن تمثل 20% من الصادرات العالمية وبقيمة بلغت 165 مليون دولار تمثل 14.3% من إجمالي صادرات العالم لعام 2019.

وأضاف التقرير أن مصر حققت نسبة نمو خلال الفترة من 2015 إلى 2019 فى صادراتها من الفراولة المجمدة بلغت 40% فى القيمة و 39% فى الكميات وهى النسب الأعلى بين أهم الدول المصدرة الفراولة المجمدة على مستوى العالم.

وجاء فى المركز الثاني بعد مصر دولة بولندا بكمية بلغت 94 ألف طن، يليها المكسيك بكمية بلغت 84 ألف طن، المغرب فى المركز الرابع بكمية بلغت 73 ألف طن، وفى المركز الخامس الصين بكمية بلغت 48 ألف طن.

وفيما يتعلق بأهم الدول المستوردة للفراولة المجمدة المصرية فى 2019 تعد ألمانيا أكبر الدول المستوردة بقيمة بلغت 40 مليون دولار تمثل 24% من صادرات مصر، يليها روسيا بقيمة 18.4 مليون دولار تمثل 11% من صادرات مصر، هولندا بقيمة 18 مليون دولار تمثل 11%، بولندا 12.3 مليون دولار تمثل 7.5%، الصين بقيمة 12.3 مليون دولار تمثل 7.5%.

ثم تأتي اليابان بقيمة 12 مليون دولار تمثل 7%، السعودية بقيمة 10 مليون دولار تمثل 6.2%، فرنسا بقيمة 7.4 مليون دولار تمثل 4.5%، إيطاليا بقيمة 7 مليون دولار تمثل 4.2%، وغيرها من دول العالم وفقاً لنفس التقرير.

والجدير بالذكر أن صادرات مصر من الفراولة المجمدة فى 2010 كانت لا تتعدى 11 مليون دولار، وتأتى تلك النتائج لتأكد ثقة العالم فى المنتج الغذائى المصرى الذى يتم تصديرة إلى أكبر دول العالم ويعكس حجم الجهد الذى تم فى هذا الملف، ويدفع لمزيد من العمل للحفاظ على المركز الأول فضلاً عن زيادة حصة مصر التصديرية الي مختلف الدول.