مصر الأولى عالميا فى تصدير البرتقال خلال الربع الأول

قالت مصادر فى وزارة الزراعة اليوم إن مصر هى الأولى عالميا في تصدير البرتقال بحوالي 1,3 مليون طن منذ بداية العام الحالي. وأضافت المصادر إن الصادرات الزراعية المصرية تتجاوز 2,2 مليون طن منذ يناير الماضي رغم ظروف تفشي فيروس كورونا…

قالت مصادر فى وزارة الزراعة اليوم إن مصر هى الأولى عالميا في تصدير البرتقال بحوالي 1,3 مليون طن منذ بداية العام الحالي.

وأضافت المصادر إن الصادرات الزراعية المصرية تتجاوز 2,2 مليون طن منذ يناير الماضي رغم ظروف تفشي فيروس كورونا المستجد.

أكد الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي أن البرتقال المصري يغزو كل أسواق العالم وأن مصر حاليا تحتل المرتبة الأولى عالميا في تصدير البرتقال متقدمة على أسبانيا والتي كانت تحتل الصدارة في الأعوام الماضية.

وكشف العطار أن البرتقال المصري حاليا يغزو الأسواق الإسبانية نفسها حيث استقبلت هذا العام حوالي ثلاثة آلاف طن برتقال من مصر.

وأضاف العطار أن إجمالي صادرات مصر من البرتقال حوالى 1,3 مليون طن منذ بداية العام الحالي وأن هناك طلبات متزايدة من كل دول العالم على المنتجات الزراعية المصرية نظرا لجودتها العالية وتوافر كافة الاشتراطات والمواصفات الفنية للدول المستوردة .