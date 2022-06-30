مصر الأولى إفريقيا بعد نجاح تجديد اعتماد 11 مطارا من المجلس الدولي «ACI»

نجح مطارا طابا ومرسى مطروح الدوليان فى تجديد اعتماد شهادة السفر الصحي والآمن ضمن برنامج الاعتماد الصحي للمطارات (AHA) من قبل المجلس الدولي للمطارات (ACI) ليصبح إجمالي المطارات المصرية الحاصلة على هذه الشهادة 11 مطارا وهى مطارات القاهرة والأقصر وأسوان وبرج العرب وشرم الشيخ والغردقة وسوهاج وأسيوط ومرسى علم، إضافة لمطارى طابا ومرسى مطروح لتكون مصر أول دولة إفريقية تنجح للعام الثانى على التوالى فى تجديد اعتماد شهادة المجلس الدولى للمطارات.

وهنأ الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى جميع العاملين بالمطارات المصرية التى نجحت فى تجديد شهادة الاعتماد الصحي للسفر الآمن من المجلس الدولى للمطارات، مؤكدًا أن حصول 11 مطارا على شهادة الاعتماد الصحي وتجديدها يعد نجاحا كبيرا على المستوى الدولي والإقليمي، وهو ما يؤكد مدى حرص وزارة الطيران المدني على اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية ويعزز الثقة فى منظومة الإجراءات المطبقة بالمطارات بالتنسيق مع وزارة الصحة والتى يتم تنفيذها بدقة وفق إرشادات وتعليمات منظمة الصحة العالمية لتوفير تجربة سفر آمنة للمسافرين.

كما وجه وزير الطيران الشكر والتقدير لجميع العاملين بالمطارات المصرية على جهودهم المشرفة وأدائهم المتميز، مؤكدا أهمية جودة الخدمات المقدمة للمسافرين واستمرار الإجراءات الوقائية فى جميع المطارات والمنشآت الحيوية بالقطاع بما يكفل الحفاظ على سلامة العاملين والمسافرين عبر المطارات المصرية وبما يسهم فى تدفق الحركة الجوية والسياحية الوافدة إلى مصر ويزيد من مكانة جمهورية مصر العربية على خريطة الوجهات السياحية المفضلة على المستوى العالمى.

يذكر أن مصر كانت من أوائل الدول التى كان لها السبق بالمشاركة في برنامج الإعتماد الصحي للمطارات (AHA) منذ انطلاقه، والذى يمنح المطارات تقييما يؤكد مدى توافق تدابيرها الصحية مع الإرشادات الدولية.